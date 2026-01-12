Na Grenlandiji hladen tuš za Donalda Trumpa. Bo razumel sporočilo?

Grenlandija ne more pod nobenim pogojem sprejeti namere ZDA o priključitvi otoka, je danes sporočila grenlandska vlada. Ob tem je dodala, da si bo prizadevala za krepitev obrambe Grenlandije v okviru zveze Nato.

"ZDA so ponovno izrazile željo po prevzemu Grenlandije. To je nekaj, česar vladna koalicija na Grenlandiji ne more sprejeti pod nobenimi pogoji," je sporočila grenlandska vlada. Napovedala je okrepitev prizadevanj za zagotovitev obrambe danskega avtonomnega ozemlja v okviru zveze Nato, pri čemer bo sodelovala z Dansko.

Trump večkrat poudaril, da ZDA potrebujejo Grenlandijo in da jo bodo dobile zlepa ali zgrda

S tem se je vlada v Nuuku odzvala na ponavljajoče se grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je od vrnitve v Belo hišo večkrat izjavil, da morajo ZDA zaradi varnostnih razlogov prevzeti nadzor nad Grenlandijo. Pri tem ni izključil možnosti, da bi to avtonomno ozemlje Danske pridobili s silo.

Ameriški predsednik Donald Trump je pred dnevi izjavil, da si morajo ZDA pridobiti Grenlandijo, da bi Rusiji in Kitajski preprečile, da bi jo zavzeli. "Države morajo imeti lastništvo in vi branite lastništvo, ne branite najemnih pogodb. In mi bomo morali braniti Grenlandijo," je Trump v petek dejal novinarjem v odgovoru na vprašanje BBC, zakaj se mu zdi Grenlandija tako pomembna. "To bomo storili na lažji način ali na težji način," je dodal. Bela hiša je pred kratkim sporočila, da administracija razmišlja o nakupu polavtonomnega ozemlja članice Nata Danske, vendar ne izključuje možnosti priključitve s silo. Foto: Guliverimage

Vsi poudarjajo: odločata lahko le Grenlandija in Danska

Danska, grenlandska vlada, Evropska unija in več evropskih držav so težnje ZDA že zavrnile.

Voditelji Francije, Nemčije, Velike Britanije, Italije, Španije, Poljske in Danske so v nedavni skupni izjavi v luči groženj ZDA tudi spomnili, da je Danska, vključno z Grenlandijo, del Nata, in dodali, da lahko o prihodnosti otoka odločata le Grenlandija in Danska.

Danska premierka Mette Frederiksen pa je v nedeljo na srečanju z danskimi političnimi voditelji opozorila, da je v diplomatskem sporu z ZDA glede otoka napočil odločilen trenutek. Pri tem je poudarila, da je Danska pripravljena braniti svoje vrednote. "Verjamemo v mednarodno pravo in v pravico narodov do samoodločbe," je še dodala.