Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Torek,
6. 1. 2026,
14.20

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Alessandro Michieletto Jan Kozamernik

Torek, 6. 1. 2026, 14.20

14 minut

Izbor najboljših pod okriljem VolleyballWorld

Jan Kozamernik deveti najboljši odbojkar sveta

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
slovenska odbojkarska reprezentanca, liga narodov, četrtfinale : Francija, Jan Kozamernik | Jan Kozamernik spada med najboljše odbojkarje na svetu. | Foto VolleyballWorld

Jan Kozamernik spada med najboljše odbojkarje na svetu.

Foto: VolleyballWorld

Podjetje VolleyballWorld, ki za Krovno odbojkarsko zvezo vodi največja tekmovanja, je ob koncu lanskega leta objavilo izbor najboljših, ki so s svojimi predstavami zaznamovali reprezentančno in klubsko sezono. Med prestižno deseterico se je na deveto mesto uvrstil slovenski reprezentant Jan Kozamernik, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Srednji bloker Jan Kozamernik je v reprezentančni sezoni 2025 navdušil s predstavami v ligi narodov, v kateri je Slovenija zasedla četrto mesto, 30-letni Ljubljančan pa je bil prvič v karieri izbran v idealno postavo tekmovanja. Ob odsotnosti Tineta Urnauta je nosil tudi kapetanski trak. Kozamernik se je lani s svojim Trentinom veselil še naslova italijanskega prvaka.

Za najboljšega igralca leta 2025 je bil izbran 24-letni Italijan Alessandro Michieletto, eden nosilcev italijanske reprezentance ob osvojitvi drugega zaporednega naslova svetovnih prvakov ter najkoristnejši igralec svetovnega prvenstva in najboljši napadalec lige narodov.

Alessandro Michieletto (desno) je najboljši na svetu. | Foto: Guliverimage Alessandro Michieletto (desno) je najboljši na svetu. Foto: Guliverimage

Drugo mesto je zasedel Aleksandar Nikolov, ki je Bolgarijo popeljal do srebrnega odličja na SP, prvega po 55 letih. Na tretje mesto se je uvrstil kapetan italijanske izbrane vrste Simone Giannelli. Lani je bil izbran tako za najboljšega podajalca SP kot lige narodov. Pripadla sta mu še naziva najkoristnejšega igralca evropske lige prvakov in klubskega SP.

V ženski konkurenci je naziv najboljše igralke leta pripadel italijanski prosti igralki Monici De Gennaro, ki je svoji izbrani vrsti pomagala do zmage v ligi narodov, v kateri je bila izbrana za najboljšo igralko ter na SP. S svojim Coneglianom je osvojila ligo prvakinj, italijansko prvenstvo in italijanski pokal.

slovenska odbojkarska reprezentanca : Nemčija, svetovno prvenstvo, Nik Mujanović
Sportal Možič in Mujanović dobro začela klubsko leto 2026
Tonček Štern
Sportal ACH Volley v zaostalem derbiju zmagali v Mariboru
slovenska odbojkarska reprezentanca, Jan Kozamernik
Sportal Najboljša slovenska odbojkarja leta sta ...
Alessandro Michieletto Jan Kozamernik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.