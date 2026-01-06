Podjetje VolleyballWorld, ki za Krovno odbojkarsko zvezo vodi največja tekmovanja, je ob koncu lanskega leta objavilo izbor najboljših, ki so s svojimi predstavami zaznamovali reprezentančno in klubsko sezono. Med prestižno deseterico se je na deveto mesto uvrstil slovenski reprezentant Jan Kozamernik, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Srednji bloker Jan Kozamernik je v reprezentančni sezoni 2025 navdušil s predstavami v ligi narodov, v kateri je Slovenija zasedla četrto mesto, 30-letni Ljubljančan pa je bil prvič v karieri izbran v idealno postavo tekmovanja. Ob odsotnosti Tineta Urnauta je nosil tudi kapetanski trak. Kozamernik se je lani s svojim Trentinom veselil še naslova italijanskega prvaka.

Za najboljšega igralca leta 2025 je bil izbran 24-letni Italijan Alessandro Michieletto, eden nosilcev italijanske reprezentance ob osvojitvi drugega zaporednega naslova svetovnih prvakov ter najkoristnejši igralec svetovnega prvenstva in najboljši napadalec lige narodov.

Alessandro Michieletto (desno) je najboljši na svetu. Foto: Guliverimage

Drugo mesto je zasedel Aleksandar Nikolov, ki je Bolgarijo popeljal do srebrnega odličja na SP, prvega po 55 letih. Na tretje mesto se je uvrstil kapetan italijanske izbrane vrste Simone Giannelli. Lani je bil izbran tako za najboljšega podajalca SP kot lige narodov. Pripadla sta mu še naziva najkoristnejšega igralca evropske lige prvakov in klubskega SP.

V ženski konkurenci je naziv najboljše igralke leta pripadel italijanski prosti igralki Monici De Gennaro, ki je svoji izbrani vrsti pomagala do zmage v ligi narodov, v kateri je bila izbrana za najboljšo igralko ter na SP. S svojim Coneglianom je osvojila ligo prvakinj, italijansko prvenstvo in italijanski pokal.