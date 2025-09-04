Slovenija je po več letih znova dobila mis Universe, to je postala Hana Klaut z Goriškega.

Nova mis Universe 2025, ki bo novembra na svetovnem izboru na Tajskem zastopala in predstavljala Slovenijo, je Hana Klaut, 29-letna doktorica dentalne medicine iz Šempetra pri Gorici.

Prva spremljevalka je postala 25-letna Katalina Simonič iz Kopra, druga spremljevalka pa 29-letna Saša Poklukar iz Zgornjih Gorij pri Bledu.

Druga spremljevalka Saša Poklukar, zmagovalka Hana Klaut in prva spremljevalka Katalina Simonič Foto: Arhiv organizatorja

Krono je nova mis prevzela od Emine Ekić, ki je naziv mis Universe Slovenije nosila vse od leta 2017.

Lepotni izbor je potekal v prenovljeni Odiseji v Ljubljani, komisijo, ki je izbrala zmagovalke, pa so sestavljali Borut Pahor, Cene Prevc, Franko Bajc, Helena Blagne, Tanja Ribič, Tomaž Kavčič in Maša Čertalič, ki je bila predsednica žirije.