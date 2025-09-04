Četrtek, 4. 9. 2025, 7.30
Nova mis Universe Slovenije je Hana Klaut
Slovenija je po več letih znova dobila mis Universe, to je postala Hana Klaut z Goriškega.
Nova mis Universe 2025, ki bo novembra na svetovnem izboru na Tajskem zastopala in predstavljala Slovenijo, je Hana Klaut, 29-letna doktorica dentalne medicine iz Šempetra pri Gorici.
Prva spremljevalka je postala 25-letna Katalina Simonič iz Kopra, druga spremljevalka pa 29-letna Saša Poklukar iz Zgornjih Gorij pri Bledu.
Druga spremljevalka Saša Poklukar, zmagovalka Hana Klaut in prva spremljevalka Katalina Simonič
Krono je nova mis prevzela od Emine Ekić, ki je naziv mis Universe Slovenije nosila vse od leta 2017.
Lepotni izbor je potekal v prenovljeni Odiseji v Ljubljani, komisijo, ki je izbrala zmagovalke, pa so sestavljali Borut Pahor, Cene Prevc, Franko Bajc, Helena Blagne, Tanja Ribič, Tomaž Kavčič in Maša Čertalič, ki je bila predsednica žirije.