Avtor:
N. V.

Četrtek,
4. 9. 2025,
7.30

Osveženo pred

4 minute

Četrtek, 4. 9. 2025, 7.30

4 minute

Nova mis Universe Slovenije je Hana Klaut

Avtor:
N. V.

Mis Universe Slovenije 2025 je postala Hana Klaut iz Šempetra pri Gorici.

Mis Universe Slovenije 2025 je postala Hana Klaut iz Šempetra pri Gorici.

Foto: Arhiv organizatorja

Slovenija je po več letih znova dobila mis Universe, to je postala Hana Klaut z Goriškega.

Nova mis Universe 2025, ki bo novembra na svetovnem izboru na Tajskem zastopala in predstavljala Slovenijo, je Hana Klaut, 29-letna doktorica dentalne medicine iz Šempetra pri Gorici. 

Prva spremljevalka je postala 25-letna Katalina Simonič iz Kopra, druga spremljevalka pa 29-letna Saša Poklukar iz Zgornjih Gorij pri Bledu.

Druga spremljevalka Saša Poklukar, zmagovalka Hana Klaut in prva spremljevalka Katalina Simonič

Krono je nova mis prevzela od Emine Ekić, ki je naziv mis Universe Slovenije nosila vse od leta 2017.

Lepotni izbor je potekal v prenovljeni Odiseji v Ljubljani, komisijo, ki je izbrala zmagovalke, pa so sestavljali Borut PahorCene PrevcFranko BajcHelena BlagneTanja RibičTomaž Kavčič in Maša Čertalič, ki je bila predsednica žirije.

mis Universe Miss Universe
