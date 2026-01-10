Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Jacob Kiplimo še tretjič najboljši na SP v krosu

Jacob Kiplimo | Jacob Kiplimo je na svetovnem prvenstvu v krosu osvojil še tretji zaporedni naslov. | Foto Guliverimage

Jacob Kiplimo je na svetovnem prvenstvu v krosu osvojil še tretji zaporedni naslov.

Foto: Guliverimage

Ugandec Jacob Kiplimo, sicer svetovni rekorder v polmaratonu, je na svetovnem prvenstvu v krosu osvojil še tretji zaporedni naslov. Agnes Ngetich, svetovna rekorderka v teku na 10 km, je osvojila naslov v ženski konkurenci in Keniji prinesla deseti zaporedni ženski svetovni naslov.

Petindvajsetletniku je uspel hat-trick na 10-kilometrski razdalji s časom 28 minut in 18 sekund, še tretjič zaporedoma je bil drugi Etiopijec Berihu Aregawi, bron pa je osvojil Kenijec Daniel Ebenyo.

Kiplimo je postal šele četrti moški, ki je osvojil tri zaporedne naslove svetovnega prvaka v krosu, po Etiopijcu Kenenisi Bekeleju (2002-2006) ter Kenijcih Paulu Tergatu (1995-1999) in Johnu Ngugiju (1986-1989).

"Zelo sem vesel, da sem trikrat zmagal," je po novem slavju dejal Kiplimo. "Mislim, da gre za doslednost pri treningu. Druga stvar, ki je pomembna, pa je vera vase."

Ngetich je osvojila naslov v ženski konkurenci s časom 31:28 na stadionu Apalachee Regional Park v Tallahasseeju na Floridi. Za 24-letno Kenijko je to prvi naslov v krosu.

Beatrice Chebet
Sportal Vrhunska atletinja prekinja kariero
