Kdor je odraščal v 80. letih, ima lastnosti, ki jih je zdaj vse težje najti

Generacija, ki je odraščala v 80. letih prejšnjega stoletja, se velikokrat pohvali, da je ena od zadnjih, ki je imela povsem analogno otroštvo, brez obremenitve družbenih omrežij. A pohvalijo se lahko tudi z nekaj osebnostnimi lastnostmi, ki pri današnji mladini izginjajo.

Čeprav 80. leta prejšnjega stoletja pogosto povezujemo z bogato popkulturo, spreminjajočimi se družbenimi normami in začetki sodobne tehnologije, so pomembno vlogo pri oblikovanju osebnosti te generacije igrali posebni starševski pristopi in visoka pričakovanja doma.

Ker so otroci takrat veliko časa preživeli v samostojni igri in imeli precej odgovornosti, imajo danes mnogi, ki so odraščali v 80. letih, koristne osebnostne lastnosti, ki jih je težko najti pri mlajših generacijah.

Nekatere od teh izkušenj seveda ostajajo tudi v sodobni kulturi, a veliko majhnih radosti in priložnosti za neodvisnost, ki so jih izkusili milenijci in nekateri pripadniki generacije X, je danes pri mladih težko najti.

Če ste torej odraščali v 80. letih prejšnjega stoletja, imate verjetno teh 11 osebnostnih lastnosti, ki jih danes le redko srečamo:

Ste potrpežljivi

Otroci 80. let so pogosto morali čakati – na prosto telefonsko linijo, da so lahko poklicali svoje prijatelje, na nakup nove kasete ali CD-ja svojega najljubšega izvajalca, preden so lahko slišali novo glasbo, na razvoj fotografij, ki so jih posneli … To jih je naučilo odlagati zadovoljstvo in razviti potrpežljivost, namesto da bi pričakovali takojšnjo dostopnost vsega.

Študija, objavljena v reviji Psychological Science, navaja, da so tovrstne izkušnje krepile sposobnost odlašanja z zadovoljstvom. Namesto da bi bili nepotrpežljivi, razvajeni in bi pričakovali, da bo vse vedno lahko in takoj dostopno, so bili pripadniki te generacije že zgodaj primorani razviti potrpežljivost.

Foto: Guliverimage

Cenite čas zase

Tisti, ki so odraščali v 80. letih prejšnjega stoletja, znajo ceniti umetnost "nedosegljivosti". Ta generacija zavestno daje prednost času samo zase, v svoji družbi se počutijo dobro in jim ni neprijetna. Medtem ko nekateri danes bežijo pred tišino in samoto, jo ta generacija aktivno išče za razmislek, sprostitev in odklop.

Z dolgočasjem znate biti kreativni

Če ste odraščali v 80. letih prejšnjega stoletja, obstaja velika verjetnost, da ste pri obvladovanju dolgčasa bolj ustvarjalni kot sodobne generacije. Ne potrebujete nenehne stimulacije, motenj ali pozornosti, da bi se počutili udobno, kar vam omogoča, da se zanesete na prisotnost in namernost svoje samote.

Študija, objavljena v reviji Creativity Research Journal, navaja, da so ustvarjalni ljudje tisti, ki pogosto potrebujejo čas zase in brezdelje, da si napolnijo baterije. Znajo ceniti lastno družbo in se zanašajo na hobije, ne da bi pri tem iskali odobravanje ali potrditev drugih. Torej, dolgčas znajo izkoristiti za ustvarjalnost, hobije in domišljijo.

Foto: Shutterstock

Znate oceniti tveganje

Nestrukturirana igra brez stalnega nadzora odraslih je pomagala razviti odpornost in sposobnost samostojnega odločanja ter ocenjevanja tveganja. Sprejemanje odločitev po lastnih merilih in ocenjevanje tveganja se ne zdi neudobno, kot se to morda zdi mlajšim generacijam.

Znate s tehnologijo, a niste odvisni od nje

Čeprav niste odraščali z današnjo tehnologijo, ste se znali prilagoditi njenemu hitremu napredku in razvoju. Znate jo uporabljati sebi v prid, a je ne potrebujete za vsak trenutek zabave, tolažbe ali distrakcije.

Komunicirate neposredno

Osebe, ki so odraščale v tem obdobju, so odraščale brez interneta in družbenih omrežij, zato so se dobro naučile socialnih veščin v živo, jasnega izražanja, reševanja konfliktov in komunicirati brez posrednikov.

Foto: Shutterstock

Zvesti ste ljudem okoli sebe

Prijateljstva in odnosi so se oblikovali brez primerjanja na družbenih omrežjih, zato temeljijo na resnični povezanosti, ne na potrditvi drugih. Individualnost in neodvisnost teh generacij sta jim omogočila, da znajo sklepati prijateljstva po lastni izbiri in ne iz nuje. Ne potrebujejo pohvale ali potrditve drugih, le podporo in zabavo.

Cenite nostalgijo

Ker otroštvo ni bilo dokumentirano z neštetimi fotografijami in objavami na družbenih omrežjih, lahko preteklost podoživljate skozi občutke in spomine, ne skozi digitalne zapise. Lahko se spominjate dobrih delov svojega otroštva, ne da bi se preveč obremenjevali s preteklostjo, ki bi lahko bila dokumentirana v obliki fotografij in videoposnetkov.

Dobro prenašate spremembe

Otroci 80. let so razvili odpornost in prilagodljivost, saj so se morali pogosto sami znajti in se prilagajati družbenim spremembam. Od tega, da so morali večkrat ostati sami doma in poskrbeti zase, do tega, da so že zgodaj sami hodili v šolo, brez spremstva staršev. Vse to je krepilo odpornost in gradilo samostojnost. Tudi na širši družbeni ravni so se stvari hitro spreminjale, kar je tudi od otroka zahtevalo prilagajanje nelagodju in negotovosti.

Foto: Guliverimage

Skupnost vam je pomembna

Čeprav se današnji svet nagiba k sebičnosti in individualizmu, so otrokom 80. let še vedno pomembni skupnost in odnosi. Pomembno vam je ohranjanje globokih odnosov, nagibanje k družabnim interakcijam in ustvarjanje smisla skozi skupnost. Za to je poskrbelo otroštvo, polno sosedskih prijateljstev in nestrukturirane igre.

Znate prenašati neudobje

Otroci 80. let so vajeni obvladovati lastni dolgčas in se z ovirami spopadati z močjo, namesto da bi se jim izogibali. Že samo odraščanje v času spreminjajočih se družbenih norm in okoliščin je pomagalo razviti občutek odpornosti, ki ga danes mnogim primanjkuje.

Imate svoje načine, kako se pomiriti in soočiti z zahtevnimi situacijami – ti načini ne krepijo le osebnega dobrega počutja, temveč tudi odnose in socialne interakcije.

