Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
18.50

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
slovenska nogometna reprezentanca FIFA

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 18.50

1 ura, 2 minuti

Lestvica Fife

Slovenija ob dve mesti na Fifini lestvici, Senegal in Maroko po afriškem prvenstvu napredovala

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
slovenska nogometna reprezentanca | Slovenija je 57. reprezentanca sveta. | Foto Aleš Fevžer

Slovenija je 57. reprezentanca sveta.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska nogometna reprezentanca je na posodobljeni lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife izgubila dve mesti in je po novem 57. reprezentanca sveta. Premike so zaznamovale predvsem afriške reprezentance, ki so se pretekli mesec dni merile na afriškem prvenstvu. Prvak Senegal je napredoval za sedem mest in je 12. Na vrhu ostaja Španija.

Finalisti afriškega pokala narodov Maročani so se prvič po aprilu 1998 znova vrnili med prvo deseterico in so zdaj na osmem mestu, najvišje doslej. S tem so Hrvaško izrinili iz "top 10" na 11. mesto.

Drugje med elitno deseterico ni sprememb, kot tudi ne na vrhu lestvice. Španci imajo minimalen naskok pred Argentinci in Francozi, četrti so Angleži.

Največji skok je uspel Nigeriji, tretjeuvrščeni z afriškega prvenstva, in četrtfinalistom Kameruncem, oboji so napredovali za 12 mest. Kamerun je s tem ena izmed dveh reprezentanc, ki sta prehiteli Slovenijo. Druga je Demokratična republika Kongo.

Naslednjo posodobljeno lestvico bo Fifa predvidoma objavila 1. aprila.

Lestvica Fife (19. januar):

  1.   (1)  Španija         1877,18
  2.   (2)  Argentina       1873,33
  3.   (3)  Francija        1870
  4.   (4)  Anglija         1834,12
  5.   (5)  Brazilija       1760,46
  6.   (6)  Portugalska     1760,38
  7.   (7)  Nizozemska      1756,27
  8.  (11)  Maroko          1736,57
  9.   (8)  Belgija         1730,71
 10.   (9)  Nemčija         1724,15
...
 57.  (55)  Slovenija       1447,31
...

Preberite še:

Mehika Navijači
Sportal Za vstopnice mundiala več kot pol milijarde povpraševanj
Harry Kane, Marc Guehi, Srbija - Anglija
Sportal Guehi tudi uradno pri Manchester Cityju
Bamba Susso
Sportal Susso spet v Kidričevem, Koprčani pripeljali novega napadalca
 
slovenska nogometna reprezentanca FIFA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.