Avtor:
R. P.

Sreda,
14. 1. 2026,
10.40

Osveženo pred

9 minut

Sreda, 14. 1. 2026, 10.40

9 minut

Predsednik Al-Ittihada Anmar Al Haili

Noro priznanje! Messiju ponudil 1,4 milijarde evrov, a ga je zavrnil.

Lionel Messi Savdska Arabija | Če bi Lionel Messi leta 2023 sprejel ponudbo iz Savdske Arabije, bi zaslužil rekordno vsoto denarja. | Foto Reuters

Če bi Lionel Messi leta 2023 sprejel ponudbo iz Savdske Arabije, bi zaslužil rekordno vsoto denarja.

Foto: Reuters

Da v Savdski Arabiji ne manjka bogastva, ta pa je vse bolj prisoten tudi v nogometu, smo se lahko pred kratkim prepričali tudi ob spektakularnih prizorih finala španskega superpokala med Barcelono in Realom. V Savdski Arabiji nastopa ogromno nogometnih asov svetovnega kova, najbolj izstopa Cristiano Ronaldo, pred tremi leti pa so skušali v bogato arabsko državo privabiti tudi Lionela Messija. Predsednik Al-Ittihada Anmar Al Haili je pojasnil, kako je argentinski superzvezdnik takrat zavrnil nemoralno ponudbo v višini 1,4 milijarde evrov!

Lionel Messi
Sportal Lionel Messi kot prvi dvakrat zapored MVP

"Denar sploh ni težava. Želel sem le dobiti najboljšega igralca na svetu," je v pogovoru za PurelyFootball in TNT Sports pojasnil Anmar Al Haili. Bogati Savdijec je predsednik Al-Ittihada, pri katerem ne manjka svetovnih nogometnih zvezdnikov. Leta 2023 pa so skušali privabiti še največjega.

Tako je bil Lionel Messi pred tremi leti, ko se je njegova pogodba s PSG že bližala koncu, deležen tudi bajne ponudbe iz Savdske Arabije. Če bi jo sprejel, bi zaslužil neverjeten znesek. Postal bi bogatejši kar za 1,4 milijarde evrov in se v nogometne almanahe vpisal z največjim zaslužkom, a je vseeno izbral drugačno pot. Poslušal je srce, prisluhnil družini, ženi in otrokom, ki so bolj navijali za nadaljevanje kariere v Miamiju.

Inter Miami je lani osvojil ligo MLS. | Foto: Reuters Inter Miami je lani osvojil ligo MLS. Foto: Reuters

"Messi je zavrnil ponudbo. Družina je pomembnejša od denarja. Spoštujem njegovo odločitev. Vrata Al Ittihada mu bodo vedno odprta. Lahko pride k nam, kadarkoli želi," je dal Al Haili vedeti, kako je leta 2023 ponudil Messiju tudi možnost, da bi si sam pripisal na ček znesek, ki bi ga nato prejel za igranje v Savdski Arabiji.

Leta 2021 je sklenil triletno pogodbo s savdsko turistično agencijo za promocijo Savdske Arabije in z družino nekaj časa užival v njenih čarih. | Foto: Reuters Leta 2021 je sklenil triletno pogodbo s savdsko turistično agencijo za promocijo Savdske Arabije in z družino nekaj časa užival v njenih čarih. Foto: Reuters

Želja se mu najverjetneje ne bo izpolnila. Messi za zdaj uživa v ZDA, kjer je z Interjem začel osvajati tudi lovorike, pri 38 letih pa je nakazal, da bi rad še dlje časa igral v ligi MLS, saj je lani podaljšal pogodbo s klubom iz Miamija do decembra 2028. Letos ga čaka nov vrhunec na drugi strani velike luže, saj bo poleti na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki branil naslov z Argentino.

Inter Miami
Sportal Inter Miami z Messijem do prvega naslova v MLS
