Messi še naprej ruši rekorde

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi tudi v ZDA ruši rekorde, podobno kot jih je rušil v evropskem nogometu, ko je igral za Barcelono in PSG. V severnoameriški profesionalni ligi je postal nogometaš, ki je potreboval najmanj časa, da je bil z goli ali podajami vpleten v sto golov svoje ekipe. Za to je potreboval le 64 tekem.

Pred tem je bil rekorder Italijan Sebastian Giovinco, ta je stotico ujel po 95 nastopih.

Messi je, odkar se je poleti 2023 pridružil klubu, v samo 64 tekmah v severnoameriški nogometni ligi MLS dosegel 59 golov in imel tudi 41 podaj.

Na gostovanju v Torontu je do tega mejnika prišel z golom in dvema podajama, njegov Inter Miami pa je domačo ekipo premagal s 4:2.

V Torontu je zdaj 38-letni Messi blestel kot v svojih najboljših letih. Posebej v drugem polčasu, ko je podal za gola Luisa Suareza in Sergia Reguilona, nato pa je po podaji Rodriga de Paula še sam zadel.

Manj prijeten za večkratnega svetovnega igralca leta je bil konec tekme. Po zadnjem sodnikovem žvižgu je več navijačev poskušalo priti na igrišče, da bi se z njim fotografirali, posredovati so morali varnostniki.

V vzhodni konferenci je Miami na tretjem mestu za ekipo Nashville New Englanda.

