Avtor:
STA

Torek,
26. 5. 2026,
8.30

Phil Neville MLS

Phil Neville ni več trener Portland Timbers

Phil Neville | Phil Neville je po slabem začetku sezone sporazumno zapustil mesto trenerja ekipe Portland Timbers. | Foto Guliverimage

Phil Neville je po slabem začetku sezone sporazumno zapustil mesto trenerja ekipe Portland Timbers.

Nekdanji zvezdnik angleške nogometne reprezentance in Manchester Uniteda Phil Neville je po slabem začetku sezone sporazumno zapustil mesto trenerja ekipe Portland Timbers v severnoameriški ligi MLS, so sporočili iz kluba.

Devetinštiridesetletni Anglež je v Portlandu preživel tri sezone, vendar so gozdarji iz Oregona v tej sezoni na 13. mestu v zahodni konferenci s 15 ekipami. Vpisali so zgolj štiri zmage na 14 tekmah.

Njegov odhod je sovpadel s prvim dnevom reprezentančnega premora v severnoameriški ligi zaradi svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo čez nekaj več kot dva tedna v ZDA, Kanadi in Mehiki.

"V tej sezoni smo imeli žolčno razpravo o tem, na katerih področjih moramo graditi in se izboljšati," je dejal generalni direktor gozdarjev Ned Grabovoy.

"Na koncu nismo videli potrebnega napredka, in kar je najpomembneje, rezultati so precej pod pričakovanji."

Neville je bil pred tem dve leti na čelu Inter Miamija, dokler ga niso junija 2023 odpustili, ko je bil klub na zadnjem mestu. Šest mesecev pozneje so ga najeli v Portlandu.

Neville je Timbers zadnji dve leti popeljal v končnico, vsakič pa so izgubili v prvem krogu.

"Zavedam se, da smo v takšnem poslu, ki zahteva rezultate, in rezultati niso bili takšni, kot so pričakovali v tem nogometnem klubu," je Neville stoično sprejel odločitev o sporazumnem koncu sodelovanja.

