Messi se je izognil hujši poškodbi mišice

Kaže, da nastop nogometnega zvezdnika Lionela Messija na svetovnem prvenstvu ni ogrožen. Messi, ki je leta 2022 Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov, se je izognil hujši poškodbi mišice. Podrobnejši zdravniški pregledi so pokazali, da Messi trpi za preobremenitvijo mišic v levi zadnji loži, so sporočili iz ekipe Inter Miami.

Ekipa v elitnem severnoameriškem prvenstvu major league soccer MLS sicer ni navedla, kdaj naj bi se Argentinec vrnil na treninge in na zelenico.

Ljubitelji nogometa po svetu in v Argentini so doživljali pravo dramo ob vesteh, da je nogometna ikona izstopila v 73. minuti nedeljske tekme v Miamiju proti Philadelphii (6:4).

Osemintridesetletni zvezdniški napadalec se je prijel za zadnji del leve noge in prosil, naj ga zamenjajo, a je bilo videti, da ne šepa in hodi normalno, ko se je sam brez pomoči odpravil proti tunelu in v garderobo.

"Z nadaljnjimi zdravniškimi preiskavami, ki smo jih opravili v ponedeljek, smo potrdili prvotno diagnozo, ki kaže na preobremenitev, povezano z utrujenostjo mišic leve zadnje lože," so v izjavi sporočili pri Interju iz Miamija.

"Časovnica za njegovo vrnitev k telesni aktivnosti bo odvisna od njegovega kliničnega in funkcionalnega napredka," so še zapisali.

Argentinski navijači bi si seveda želeli še več informacij o stanju osemkratnega dobitnika zlate žoge oz. ballon d'or, medtem ko se Argentina pripravlja na obrambo krone na svetovnem prvenstvu, ki ga skupaj gostijo Združene države Amerike, Kanada in Mehika. Turnir se bo začel 11. junija.

Prva tekma Argentine bo pet dni kasneje proti Alžiriji v Kansas Cityju.

Messi se je leta 2023 pridružil Inter Miamiju. Še ni uradno potrdil, ali namerava igrati na mundialu, vendar ni pričakovati drugega, kot da se bo vrnil v reprezentanco na rekordnem šestem nastopu na SP.

Sestava argentinske reprezentance bo znana prihodnji teden, južnoameriški velikan pa bo nato odpotoval v ZDA, kjer ga pred začetkom prvenstva čakata prijateljski tekmi proti Hondurasu 6. junija in Islandiji 9. junija.

Preberite še: