Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
26. 5. 2026,
8.28

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Lionel Messi Lionel Messi MLS Inter Miami

Torek, 26. 5. 2026, 8.28

57 minut

Messi se je izognil hujši poškodbi mišice

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Lionel Messi | Messi, ki je leta 2022 Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov, se je izognil hujši poškodbi mišice. | Foto Reuters

Messi, ki je leta 2022 Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov, se je izognil hujši poškodbi mišice.

Foto: Reuters

Kaže, da nastop nogometnega zvezdnika Lionela Messija na svetovnem prvenstvu ni ogrožen. Messi, ki je leta 2022 Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov, se je izognil hujši poškodbi mišice. Podrobnejši zdravniški pregledi so pokazali, da Messi trpi za preobremenitvijo mišic v levi zadnji loži, so sporočili iz ekipe Inter Miami.

Ekipa v elitnem severnoameriškem prvenstvu major league soccer MLS sicer ni navedla, kdaj naj bi se Argentinec vrnil na treninge in na zelenico.

Ljubitelji nogometa po svetu in v Argentini so doživljali pravo dramo ob vesteh, da je nogometna ikona izstopila v 73. minuti nedeljske tekme v Miamiju proti Philadelphii (6:4).

Osemintridesetletni zvezdniški napadalec se je prijel za zadnji del leve noge in prosil, naj ga zamenjajo, a je bilo videti, da ne šepa in hodi normalno, ko se je sam brez pomoči odpravil proti tunelu in v garderobo.

"Z nadaljnjimi zdravniškimi preiskavami, ki smo jih opravili v ponedeljek, smo potrdili prvotno diagnozo, ki kaže na preobremenitev, povezano z utrujenostjo mišic leve zadnje lože," so v izjavi sporočili pri Interju iz Miamija.

"Časovnica za njegovo vrnitev k telesni aktivnosti bo odvisna od njegovega kliničnega in funkcionalnega napredka," so še zapisali.

Argentinski navijači bi si seveda želeli še več informacij o stanju osemkratnega dobitnika zlate žoge oz. ballon d'or, medtem ko se Argentina pripravlja na obrambo krone na svetovnem prvenstvu, ki ga skupaj gostijo Združene države Amerike, Kanada in Mehika. Turnir se bo začel 11. junija.

Prva tekma Argentine bo pet dni kasneje proti Alžiriji v Kansas Cityju.

Messi se je leta 2023 pridružil Inter Miamiju. Še ni uradno potrdil, ali namerava igrati na mundialu, vendar ni pričakovati drugega, kot da se bo vrnil v reprezentanco na rekordnem šestem nastopu na SP.

Sestava argentinske reprezentance bo znana prihodnji teden, južnoameriški velikan pa bo nato odpotoval v ZDA, kjer ga pred začetkom prvenstva čakata prijateljski tekmi proti Hondurasu 6. junija in Islandiji 9. junija.

Preberite še:

Andrej Razdrh
Sportal Mladi slovenski nogometaši proti Albaniji tudi z novincema
Potres Čile
Sportal Po najbolj grozljivem potresu v zgodovini se je plesala samba
Boštjan Cesar
Sportal Boštjan Cesar presenetil: za Slovenijo tudi 16-letni dragulj, Šeška ne bo
Lionel Messi Lionel Messi MLS Inter Miami
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.