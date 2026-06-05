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Avtor:
N. V.

Petek,
5. 6. 2026,
7.32

Osveženo pred

34 minut

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Natisni članek

Natisni članek
James Handy umor igralec

Petek, 5. 6. 2026, 7.32

34 minut

Umrl je igralec James Handy, ubil ga je sin njegove partnerke

Avtor:
N. V.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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James Handy | James Handy v seriji Dosjeji X | Foto IMDb

James Handy v seriji Dosjeji X

Foto: IMDb

Pri 81 letih je v tragičnih okoliščinah preminil igralec, ki je med drugim igral v filmskih uspešnicah Top Gun: Maverick in Jumanji.

V sredo je v Los Angelesu v napadu z nožem umrl 81-letni igralec James Handy, po besedah policije mu je smrtonosne rane zadal 44-letni Michael Gledhill, sin njegove partnerke.

Kot je sporočila policija, so v sredo zjutraj prejeli klic moškega, ki je dejal: "Ravnokar sem ubil grešnega človeka." Ko so prispeli na kraj dogodka, so pred hišno našli nezavestnega Handyja z več vbodnimi ranami, odpeljali so ga v bolnišnico, kjer pa je umrl.

Prizorišče umora v losangeleški soseski Tarzana | Foto: Profimedia Prizorišče umora v losangeleški soseski Tarzana Foto: Profimedia

Osumljenec za napad, ki je živel pri igralčevi partnerki, se je kmalu zatem predal policistom. Njegov motiv za napad za zdaj ni znan.

James Handy se je z igralstvom ukvarjal skoraj 50 let, vse od leta 1977, in v tem času nanizal okoli 150 vlog. Igral je v množici TV-serij od Beverly Hillsa in Dosjejev X do Teksaškega moža postave in vrste policijskih serij, med filmske vloge pa je med drugim vpisal uspešnici Jumanji in Top Gun: Maverick.

James Handy umor igralec
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