Še kako živ je spomin na grd padec legendarne smučarke Lindsey Vonn na olimpijskem smuku v Cortini d'Ampezzo. Američanka se je javila iz bolnišnice in objavila fotografije.

Olimpijska zgodba Lindsey Vonn se je končala na najslabši možen način, potem ko je po le nekaj sekundah na progi grdo padla in njenih olimpijskih sanj je bilo konec. Američanka je poleg natrgane križne vezi v nedeljo po grdem padcu na smuku utrpela še zlom spodnjega dela leve noge.

Vonn je na družbenih omrežjih sporočila, da je prestala že tri operacije in ob tem ostaja optimistična. Prepričana je, da bo z njo vse v redu, čeprav jo čaka dolga rehabilitacija. 41-letna Lindsey se je ob vsem tem zahvalila za podporo.

Lindsey Vonn ostaja pozitivna. Foto: Reuters

"Vem, da bom v redu"

"Danes sem imela svojo tretjo operacijo in bila je uspešna. Uspeh ima danes povsem drugačen pomen, kot ga je imel pred nekaj dnevi. Napredujem, in čeprav gre počasi, vem, da bom v redu. Hvaležna sem neverjetnim zdravstvenim delavcem, prijateljem in družini, ki so mi stali ob strani, ter ljubezni in podpori ljudi z vsega sveta. Prav tako iskrene čestitke mojim reprezentančnim kolegom in vsem športnikom reprezentance ZDA," je sporočila ena najboljših smučark vseh časov.

Je zdaj res konec? Foto: Guliverimage

Seveda se ob vsem tem porajajo vprašanja, ali bomo Vonn še kdaj videli na štartu največjih tekem v alpskem smučanju, potem ko je v svoji karieri doživela že veliko hudega. Še najbolj jasen je bil njen oče Alan Klidow, ki je dejal, da je za njegovo hčerko kariere konec. "Za Lindsey ne bo več smučarskih tekem, vsaj dokler bom imel jaz pri tem kakšno besedo," je povedal in dodal, da je Lindsey zelo močna oseba.

Preberite še: