Avtor:
Sa. B.

Sreda,
11. 2. 2026,
20.12

Svojci pogrešajo 48-letnico iz Kranja, ki potrebuje zdravniško pomoč

Polona Bratina | Pogrešana oseba je visoka okoli 165 centimetrov, srednje postave in ima daljše temne lase. | Foto PU Kranj

Pogrešana oseba je visoka okoli 165 centimetrov, srednje postave in ima daljše temne lase.

Foto: PU Kranj

Kranjske policiste so obvestili, da svojci pogrešajo 48-letno Polono Bratina iz Kranja, ki potrebuje zdravniško pomoč. Nazadnje so jo videli v torek okoli 21. ure na območju Ljubljane, so sporočili s kranjske policijske uprave.

Pogrešana oseba je visoka okoli 165 centimetrov, srednje postave in ima daljše temne lase. Nazadnje naj bi bila oblečena v modro jakno in obuta v bež škornje. Pri sebi naj bi imela manjšo svetlo torbo.

Ker z do zdaj izvedenimi ukrepi oseba ni bila najdena, javnost prosijo za informacije. Oseba potrebuje zdravniško pomoč. Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kranj, na (04) 233 64 00 ali pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

