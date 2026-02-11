Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Sreda,
11. 2. 2026,
19.59

23 minut

Sreda, 11. 2. 2026, 19.59

23 minut

Neznano kam izginil 29-letni Alija Ahmetović

Sa. B.

Alija Ahmetović | Alija je srednje postave, brez las in nosi korekcijska očala. | Foto PU Ljubljana

Alija je srednje postave, brez las in nosi korekcijska očala.

Foto: PU Ljubljana

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da svojci pogrešajo 29-letnega Alijo Ahmetovića z območja Radomelj, kjer so ga nazadnje videli danes zjutraj.

Alija je srednje postave, brez las in nosi korekcijska očala. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v modra oblačila, pri sebi pa je imel črn dežnik in belo vrečko. 

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Domžale na (01) 724 65 80, ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

