Pogrešan je 42-letnik iz Kozjaka nad Pesnico

Policisti Policijske postaje Šentilj obravnavajo pogrešanje 42-letnega Pavla Ranerja iz Kozjaka nad Pesnico. Nazadnje je bil opažen 26. januarja okoli 6.30, ko je peš odšel od doma v smeri proti Zgornji Kungoti, so sporočili mariborski policisti.

Pavel Raner je suhe postave, visok okoli 175 centimetrov, ima rdeče kratko pristrižene lase in brado. Ob odhodu je bil oblečen v bundo rjave barve, svetlo modre jeans hlače, črno kapo s sivim robom in obut v delavske visoke čevlje.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, policisti prosijo, da to sporočijo na številko 113.