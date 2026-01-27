Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pogrešan je 42-letnik iz Kozjaka nad Pesnico

Pogršana oseba | Pavel Raner je suhe postave, visok okoli 175 centimetrov, ima rdeče kratko pristrižene lase in brado. | Foto PU Maribor

Pavel Raner je suhe postave, visok okoli 175 centimetrov, ima rdeče kratko pristrižene lase in brado.

Foto: PU Maribor

Policisti Policijske postaje Šentilj obravnavajo pogrešanje 42-letnega Pavla Ranerja iz Kozjaka nad Pesnico. Nazadnje je bil opažen 26. januarja okoli 6.30, ko je peš odšel od doma v smeri proti Zgornji Kungoti, so sporočili mariborski policisti.

Pavel Raner je suhe postave, visok okoli 175 centimetrov, ima rdeče kratko pristrižene lase in brado. Ob odhodu je bil oblečen v bundo rjave barve, svetlo modre jeans hlače, črno kapo s sivim robom in obut v delavske visoke čevlje.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, policisti prosijo, da to sporočijo na številko 113.

