Strelska "katastrofa", "grozna tekma", obenem pa odlično pripravljene smuči

"Prvi del današnje tekme je bil katastrofa, sploh ne bom opisovala, kaj sem počela," je po današnji 15-kilometrski posamični biatlonski tekmi olimpijskih iger 2026 komentirala Anamarija Lampič. Po treh tednih tekmovalnega premora je ob vrnitvi na tekmovanje doživela topel sprejem množice na biatlonskem stadionu v Anterselvi, a se je s tribun že po njenem prvem strelskem postanku slišal glasen vzdih kolektivnega razočaranja. S štirimi zgrešenimi streli je kar takoj izpadla iz boja za odmeven rezultat. Najboljša Slovenka je bila danes Polona Klemenčič, a je tudi ta streljala slabo in tekmo končala na 38. mestu. Lena Repinc je streljala le za odtenek boljše od Lampič, olimpijska debitantka Manca Caserman pa še nikoli ni tekmovala na tako dolgi razdalji.

Tudi naša letos najzanesljivejša biatlonka Polona Klemenčič je danes zatajila na strelišču. Na prvem postanku je bila nenatančna, na drugem je podrla vseh pet tarč in še ostala v boju za lep rezultat, ampak zbranosti ji ni uspelo zadržati do konca. S skupno štirimi minutami pribitka se je morala zadovoljiti z 38. mestom. "Po prvem zgrešenem strelu še nisem bila tako zaskrbljena, saj sem vedela, da je tekma še dolga, me je pa veliko bolj zmotilo moje zadnje streljanje. Ne vem točno, kaj je šlo narobe. Žal se mi je pripetilo, kar se mi dogaja že celo sezono, da na zadnjem strelskem postanku zgrešim dva strela," je bila nezadovoljna 28-letnica, ki je bila v prvem krogu na progi celo hitrejša od Anamarije Lampič. "Tekaško sem naredila tako, kot znam, hvala servisu za odlične smuči, ki pa jih danes žal nisem izkoristila. Zdaj moram to tekmo pozabiti oziroma pozabiti slabe izkušnje, dobre pa odnesti na sobotni šprint," pravi.

"Prvi del današnje tekme je bil katastrofa"

"Sploh ne bom komentirala prvih dveh streljanj." Foto: Reuters Anamarija Lampič je doživela strelski polom s štirimi minutami pribitka že na prvem postanku, nato se je izboljševala, na drugem streljanju mimo tarče poslala le dva strela, na preostalih dveh pa po enega. "Sploh ne bom komentirala prvih dveh streljanj, tako sem se odločila že med tekmo. Po drugem streljanju sem si rekla, v redu, zdaj pa se resetiraj in naredi trening tekmo za šprint. Druga polovica mi je uspela, s tem, da sem imela pri drugem streljanju leže težave s petelinom in sem zato zgrešila, ker sem se nekaj zataknila in po nesreči sprožila, ampak zagotovo lahko rečem, da so občutki tekmovalni. Po treh tednih brez dirkanja in vrnitvi po bolezni seveda nisem tam, kjer bi si želela biti. Ampak … Prvi del današnje tekme je bil katastrofa, sploh ne bom opisovala, kaj sem počela, z drugim delom pa sem zadovoljna in s tem bom šla naprej, prenesla te občutke na šprintersko tekmo," je nekdanja smučarska tekačica strnila misli po svojem biatlonskem olimpijskem debiju.

Ta je bil obenem njena tekmovalna vrnitev po zadnji bolezni, zaradi katere je izpustila tekme svetovnega pokala v Novem mestu. "Sem daleč od forme, v kateri sem bila v Östersundu. Tisto je bilo noro dobro. Vem torej, kako dober je občutek biti v formi, ko ti je vse lahko in ne trpiš toliko, kot sem na primer danes. Proga je bila danes še najslabša, odkar smo tukaj, pogoji so bili zahtevni, na delih je proga zlizana do ledu in te premetava, zato moraš imeti dobro ravnotežje, ampak imeli smo pa zelo hitre smuči, glede servisa nimam pripomb," je še povedala povratnica.

"Sem daleč od forme, v kateri sem bila v Östersundu." Foto: Reuters

"Šlo mi je na jok, ko sem si uničila tekmo že na prvem streljanju"

Če Anamarija Lampič razumljivo velja za nekoliko šibkejšo strelko, pa bi moralo biti streljanje adut pri 22-letni Leni Repinc. Šestkrat je zgrešila, trikrat že na prvem postanku, in če bi odšteli teh šest kazenskih minut, bi imela bronasto odličje. "Če, če, če … Šestkrat če," je razočarano odkimavala mlada tekmovalka. "Streli so šli mimo. Prva polovica tekme je bila grozna, nato pa mi je postalo vseeno in takrat mi je šlo bolje. Pa niti nisem bila prav nervozna na štartu. Kdaj se ti zgodi, da se kar treseš od živčnosti, tokrat pa sem imela ravno pravo mero sproščenosti. Ne vem, morda sem prehitro prišla na prvo streljanje. Tekaško pa bi rekla, da sem šla danes dobro, smuči smo imeli krasne, zato vsa pohvala serviserjem. Tri kroge sem imela Franzi Preuss (nemško zvezdnico Franzisko Preuss, op. p.) pred sabo in sva skupaj tekli, kar mi daje neko dodatno motivacijo. Ne zgodi se na vsaki tekmi, da se je lahko držim. Uživala sem v teku in nisem trpela, kot po navadi, zato mi je šlo kar na jok, ko sem si uničila tekmo že na prvem streljanju. Saj niti nisem vedela, ali naj se kar takrat začnem jokati, saj veš, da je rezultat splaval po vodi, pred teboj pa je še 12 kilometrov tekme. Rekla sem si, da če se ti je že strelsko zalomilo, poskušaj vsaj tekaško opraviti dobro, da lahko nekaj pozitivnega odneseš naprej."

Manca Caserman je doživela olimpijski krst. Foto: Aleš Fevžer

Olimpijski krst je prestala tudi najmlajša članica slovenske vrste, Manca Caserman. "Bilo je kar težko, predvsem zato, ker na tako dolgi tekmi še nisem štartala in nisem znala izbrati pravega ritma, ampak računam, da bom z več tekmami prišla bolj v ritem. Strelsko mi je šlo do zadnjega streljanja še kar v redu, tam pa … Malo sem se že prezgodaj razveselila, pomislila, da če zdaj zadenem, bo pa kar dobro, pa so nato živci naredili svoje in sem zgrešila. Tudi utrujenost se je že čutila. Zdaj mi bo lažje, razdalje z naslednjih tekem namreč že poznam. Pustimo se presenetiti," je povedala 19-letna biatlonka.

Preberite še: