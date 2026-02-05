Tako je slišati Jan Plestenjak v narodnozabavni izvedbi #video

Pred začetkom zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini je glasbenik Jan Plestenjak objavil kratko pesem v čast slovenskim športnikom, ki se bodo borili za medalje. Gre za priredbo njegove najnovejše pesmi Na polno, s katero je pokazal, kako je slišati v narodnozabavni izvedbi.

"Včeraj po vajah smo z mojim bendom zapeli posebno verzijo pesmi Na polno za vse naše športne junakinje in junake," je ob posnetku, ki ga je delil na svojih družbenih omrežjih, zapisal Plestenjak. In dodal: "Navijamo za vas na olimpijskih igrah in povsod drugje! Na polno Slovenija!"

Poslušajte:

S priredbo pesmi Na polno se je Jan Plestenjak poklonil slovenskim športnicam in športnikom, ki bodo nastopili na zimskih olimpijskih igrah. Da je nanje in na uspehe, ki jih športniki dosegajo, zelo ponosen, je poudaril že večkrat, znano pa je tudi, da je strasten domoljub.

