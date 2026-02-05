Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Četrtek,
5. 2. 2026,
13.18

Četrtek, 5. 2. 2026, 13.18

25 minut

Tako je slišati Jan Plestenjak v narodnozabavni izvedbi #video

Sa. B.

Jan Plestenjak | Jan Plestenjak pogosto poudarja, kako ponosen je na slovenske športnike in uspehe, ki jih dosegajo. | Foto Tibor Golob

Jan Plestenjak pogosto poudarja, kako ponosen je na slovenske športnike in uspehe, ki jih dosegajo.

Foto: Tibor Golob

Pred začetkom zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini je glasbenik Jan Plestenjak objavil kratko pesem v čast slovenskim športnikom, ki se bodo borili za medalje. Gre za priredbo njegove najnovejše pesmi Na polno, s katero je pokazal, kako je slišati v narodnozabavni izvedbi.

"Včeraj po vajah smo z mojim bendom zapeli posebno verzijo pesmi Na polno za vse naše športne junakinje in junake," je ob posnetku, ki ga je delil na svojih družbenih omrežjih, zapisal Plestenjak. In dodal: "Navijamo za vas na olimpijskih igrah in povsod drugje! Na polno Slovenija!"

Poslušajte:

S priredbo pesmi Na polno se je Jan Plestenjak poklonil slovenskim športnicam in športnikom, ki bodo nastopili na zimskih olimpijskih igrah. Da je nanje in na uspehe, ki jih športniki dosegajo, zelo ponosen, je poudaril že večkrat, znano pa je tudi, da je strasten domoljub.

