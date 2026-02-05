Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Tat norveškim skakalcem vrnil ukradeno opremo

Johann Andre Forfang | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Potem ko so v nemškem Willingenu, na zadnjem svetovnem pokalu v smučarskih skokih pred zimskimi olimpijskimi igrami, tatovi okradli norveško reprezentanco, je ta zdaj ukradeno opremo - vsaj del - dobila nazaj. Na naslov smučarskega kluba Willingen je namreč prispel paket z več čeladami, očali in smučarskimi jaknami za smučarske skoke. Ukradena oprema za smučarske skoke, ki je pripadala norveški ekipi, se je našla. Kaže, da sama od sebe.

Johan Andre Forfang
Sportal Tatovi Norvežanom ukradli opremo – potem je zazvonil telefon: "Oprostite"

V sredo je namreč v smučarski klub Willingen prispel paket z več čeladami, očali in smučarskimi jaknami, policija pa je potrdila, piše nemška tiskovna agencija dpa, da je paket očitno poslal eden od dveh osumljencev, ki sta predhodno stopila v stiki tako s policijo kot z vodjo norveške ekipe.

Za zdaj sicer še ni znano, ali vsebuje vse ukradene predmete. Policija je izjavila, da bo oprema vrnjena norveški ekipi "v najkrajšem možnem času".

Vlom v garderobo norveške smučarske skakalne reprezentance med svetovnim pokalom v Willingenu je dobil presenetljiv preobrat, ko je eden od storilcev po telefonu stopil v stik z norveškim športnim direktorjem Jan-Erikom Aalbujem.

Jan-Erik Aalbu | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

"To je precej nenavaden preobrat dogodkov. Včeraj sem imel zgrešen klic z neznane številke, za katero sem mislil, da pripada organizatorju dogodka. Vendar je bila to oseba, ki je vlomila v našo garderobo," je v torek pojasnil Aalbu.

Vlom se je zgodil med 23.30 v soboto in polnočjo v nedeljo. Neznani storilci so ukradli številne kose opreme, vključno s čeladami, jaknami, rokavicami in zaščitnimi očali.

"To je zelo draga, posebna oprema. Čelade so izdelane po meri za vsakega športnika posebej. Govorimo o mnogih, mnogih tisočih evrov, čeprav ne morem podati natančne številke," je dejal Aalbu. Po njegovih besedah se je klicatelj v torek opravičil za krajo in pojasnil, da ima še vedno vso opremo skakalcev. "Bil sem popolnoma osupel," je dejal športni direktor, ki je storilce prosil, naj opremo vrnejo organizatorjem v Willingenu.

Zdaj se je to, kot je potrdila tudi policija, kot kaže res zgodilo. Za zdaj ni drugih informacij o storilcih.

Magnus Brevig
Sportal Norveški goljufivi trio sprejel kazen: V tem smo že dovolj dolgo ...
