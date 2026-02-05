Tat norveškim skakalcem vrnil ukradeno opremo

Potem ko so v nemškem Willingenu, na zadnjem svetovnem pokalu v smučarskih skokih pred zimskimi olimpijskimi igrami, tatovi okradli norveško reprezentanco, je ta zdaj ukradeno opremo - vsaj del - dobila nazaj. Na naslov smučarskega kluba Willingen je namreč prispel paket z več čeladami, očali in smučarskimi jaknami za smučarske skoke. Ukradena oprema za smučarske skoke, ki je pripadala norveški ekipi, se je našla. Kaže, da sama od sebe.

V sredo je namreč v smučarski klub Willingen prispel paket z več čeladami, očali in smučarskimi jaknami, policija pa je potrdila, piše nemška tiskovna agencija dpa, da je paket očitno poslal eden od dveh osumljencev, ki sta predhodno stopila v stiki tako s policijo kot z vodjo norveške ekipe.

Za zdaj sicer še ni znano, ali vsebuje vse ukradene predmete. Policija je izjavila, da bo oprema vrnjena norveški ekipi "v najkrajšem možnem času".

Vlom v garderobo norveške smučarske skakalne reprezentance med svetovnim pokalom v Willingenu je dobil presenetljiv preobrat, ko je eden od storilcev po telefonu stopil v stik z norveškim športnim direktorjem Jan-Erikom Aalbujem.

Foto: Guliverimage

"To je precej nenavaden preobrat dogodkov. Včeraj sem imel zgrešen klic z neznane številke, za katero sem mislil, da pripada organizatorju dogodka. Vendar je bila to oseba, ki je vlomila v našo garderobo," je v torek pojasnil Aalbu.

Vlom se je zgodil med 23.30 v soboto in polnočjo v nedeljo. Neznani storilci so ukradli številne kose opreme, vključno s čeladami, jaknami, rokavicami in zaščitnimi očali.

"To je zelo draga, posebna oprema. Čelade so izdelane po meri za vsakega športnika posebej. Govorimo o mnogih, mnogih tisočih evrov, čeprav ne morem podati natančne številke," je dejal Aalbu. Po njegovih besedah se je klicatelj v torek opravičil za krajo in pojasnil, da ima še vedno vso opremo skakalcev. "Bil sem popolnoma osupel," je dejal športni direktor, ki je storilce prosil, naj opremo vrnejo organizatorjem v Willingenu.

Zdaj se je to, kot je potrdila tudi policija, kot kaže res zgodilo. Za zdaj ni drugih informacij o storilcih.