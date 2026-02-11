Toksična moškost: prepoznate te znake?

V zadnjem času se veliko omenja toksično moškost, a nedavne raziskave opredeljujejo osem vidikov toksične moškosti, iz katerih je mogoče določiti, kaj pomeni biti netoksičen moški.

Toksična moškost je izraz, ki se zadnje čase pogosto uporablja na družbenih omrežjih in v drugih spletnih okoljih. Opisuje skrb vzbujajoča stališča do moškosti, ki so lahko škodljiva za druge, zlasti za ženske.

Nedavna študija, ki jo navaja Psychology Today, je pokazala, da je v veliki raziskavi o toksični moškosti jasne znake toksične moškosti izkazovalo le 10,8 odstotka moških prostovoljcev, medtem ko jih 89,2 odstotka ni.

A kaj je pravzaprav potrebno, da se moškega opredeli za toksičnega? Psihologi in psihoterapevti so si enotni, da se to lahko izraža kot poveličevanje pretirano tradicionalnih oblik moškosti, kjer se moškost enači z agresivnostjo, nasiljem, spolno nadvlado nad ženskami, telesno močjo in čustveno neobčutljivostjo, hkrati pa se zavračajo lastnosti, ki so dojete kot tradicionalno ženske.

Pri Psychology Today so na podlagi osmih dejavnikov, ki sestavljajo toksično moškost, opredelili, kaj sestavlja netoksično moškost. Sestavili so naslednjih osem pravil:

Moškost naj ne predstavlja osrednjega dela vaše samopodobe

Prvi vidik toksične moškosti je osrednjost spolne identitete. Ta psihološki koncept meri, kako pomembno je za posameznikov občutek sebe, da se opredeljuje kot moški. Pri ljudeh z visoko stopnjo toksične moškosti je biti moški zelo pomemben del njihove identitete. Nasprotno pa pri netoksičnih moških moškost ne predstavlja osrednjega dela njihove samopodobe.

Ne imejte predsodkov do ljudi na podlagi njihove spolne usmerjenosti

Del toksične moškosti so tudi spolni predsodki. Ta psihološki koncept meri negativne misli o drugih na podlagi njihove spolne usmerjenosti. Ljudje z visoko stopnjo toksične moškosti presojajo druge glede na njihovo spolno usmerjenost in do njih gojijo negativne predsodke. V nasprotju s tem se netoksični moški ne obremenjujejo s spolno usmerjenostjo drugih in do ljudi nimajo takšnih predsodkov.

Bodite prijazni do drugih

Psychology Today kot dejavnik toksične moškosti šteje tudi neprijazno, žaljivo in nesramno vedenje do drugih. Netoksični moški pa izkazujejo visoko stopnjo prijaznosti, so spoštljivi do drugih in ne žalijo nikogar.

Ne bodite samovšečni

Toksični moški dosegajo visoke ravni te lastnosti, ki vključuje pretiran občutek lastne pomembnosti, pogosto na račun drugih. Netoksični moški izkazujejo nizko stopnjo narcizma.

Ne bodite seksistični

Pomemben vidik toksične moškosti, ki so ga preučevali v študiji, ki jo navaja Psychology Today, je sovražni seksizem, psihološki konstrukt, ki zajema odkrito negativna stališča do žensk. Samoumevno je, da netoksični moški ne izkazujejo sovražnega seksizma.

Vprašajte se o stereotipih o ženskah, tudi če so dobronamerni

Omenjena študija je preučevala tudi obliko seksizma, ki ji pravijo kar dobrohotni seksizem. V nasprotju s sovražnim seksizmom ta zajema stališča do žensk, ki niso odkrito sovražna, vendar jih še vedno obravnavajo stereotipno. Primer dobrohotnega seksizma je ponujanje nepotrebne pomoči ženski, na primer nošenje predmetov namesto nje brez vprašanja ob predpostavki, da sama ni dovolj močna. Netoksični moški izkazujejo nizko stopnjo dobrohotnega seksizma.

Podpirajte pobude za preprečevanje nasilja v družini

Še ena lastnost, ki jo izkazujejo toksični moški, je močno nasprotovanje pobudam za preprečevanje nasilja v družini. Netoksični moški podpirajo pobude, ki pomagajo preprečevati nasilje nad ženskami v partnerskih odnosih.

Zavzemajte se za enakost

Zadnji vidik toksične moškosti, ki so ga preučevali v študiji, je bila usmerjenost k družbeni prevladi. Ta psihološki konstrukt odraža odpor do enakosti v družbenih skupinah ter naklonjenost hierarhičnim razmerjem moči. Medtem ko toksični moški zagovarjajo jasno hierarhijo z močnim vodjo, netoksični moški dajejo prednost družbeni enakosti vseh ljudi ne glede na njihov spol.