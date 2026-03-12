Tako imenovana kultura brisanja (cancel culture) včasih ni dovolj, da bi se spoprijeli z ljudmi s težkimi osebnostnimi lastnostmi. Včasih je bolje, da se naučimo, kako ravnati z njimi in kako do njih pristopati.

Da nekoga izločimo iz svojega življenja, ker se nismo strinjali z njihovimi načeli, pogledi ali razmišljanjem, se lahko to zdi zadovoljujoče, hkrati pa se izognemo nadaljnji škodi, ki bi jo te osebe lahko povzročile.

Toda resnični svet je redko tako preprost, zlasti če je takšna oseba sorodnik ali sodelavec, s katerim preprosto morate shajati. Kadar osebe s temnimi osebnostnimi lastnostmi, ki se jim ne morete izogniti, v vaše življenje vnašajo veliko stresa, strahu in kaosa, je smiselno razmisliti o drugačnem pristopu, svetuje Psychology Today.

Temne osebnostne lastnosti (tudi temna triada): psihopatija, narcisizem, makiavelizem in sadizem. Ljudje s temnimi osebnostmi so brezčutni, manipulativni in antagonistični.

Ko kultura brisanja ni dovolj, lahko uberete srednjo pot, strategije, ki lahko zmanjšajo škodo, tudi če je ne morete povsem odpraviti.

Foto: Shutterstock

Postavite jasne meje

Ljudje s temnimi osebnostnimi lastnostmi pogosto kršijo pravila, še posebej tista, ki niso jasno izrečena. Raziskave so pokazale, da so ljudje z več psihopatskimi lastnostmi v eksperimentu z delitvijo denarja obdržali več zase, če pravila niso bila določena. Ko pa je bilo jasno povedano, da se pričakuje poštenost in da se bo to tudi nadzorovalo, so se obnašali precej bolj pravično.

Večina ljudi ne potrebuje eksplicitnih pravil, saj nas vodijo empatija, krivda ali sram. Pri ljudeh s "temnimi" lastnostmi pa sta jasnost in nadzor ključna.

Poskusite razumeti njihovo perspektivo

To ne pomeni opravičevanja njihovega vedenja, vendar je treba vedeti, da ljudje s temnimi osebnostnimi lastnostmi pogosto ne reagirajo na argumente o pravičnosti, prijaznosti in čustvih drugih ljudi, se pa odzovejo na občutek pripadnosti skupini.

Raziskave kažejo, da lahko že majhne podobnosti (na primer isti rojstni dan ali skupna univerza) zmanjšajo agresivne odzive pri narcističnih posameznikih. Če na primer začnete pogovor z egocentričnim sorodnikom s temo, ki vaju povezuje, je manj verjetno, da bo reagiral agresivno, ko boste kasneje omenili težave.

Komunicirajte premišljeno

Ljudje s temnimi osebnostnimi lastnostmi so lahko zelo očarljivi in samozavestni – včasih jih zato zamenjamo za kompetentne. Pogosto tudi lažejo, lahko vas tudi izkoristijo.

Nemalokrat se zanašajo na svojo karizmo, s katero si lahko odprejo marsikatera vrata, a s takšnimi osebami je bolje komunicirati prek elektronske pošte ali sporočil, imeti zapis pogovora, si vzeti čas za premislek pred odgovarjanjem.

S takšnimi osebami je najbolje ostati v stikih preko skupinskih pogovorov, saj lahko s pomočjo drugih udeležencev bolje prepoznamo manipulacijo in zavajanje. Sodelovanje in povezanost večine ljudi pa lahko omejita vpliv takšnih posameznikov.

Foto: Shutterstock

Te strategije ne bodo spremenile osebnosti toksične osebe, lahko pa zmanjšajo škodo v posameznih interakcijah, pišejo pri Psychology Today.

Zapustitev takšnega odnosa je včasih edina izbira in najboljša rešitev, če pa ostanete, vam ni treba spodbujati slabega vedenja, temveč se lahko osredotočite na omejevanje njegovega vpliva. Včasih je lahko zmanjševanje škode boljši pristop kot pa izključevanje.

