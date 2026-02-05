Slovenski smučarski tekači opravili prve treninge na OI

Z olimpijskimi prizorišči so se že pred petkovim uradnim odprtjem iger Milano-Cortina 2026 seznanili tudi slovenski smučarski tekači, ki so na stadionu v Teseru opravili prve treninge. V slovenskem taboru pred uvodnimi preizkušnjami vlada sproščeno vzdušje, stvari pa po besedah glavnega trenerja Ole Vigna Hattestada za zdaj delujejo dobro.

Potem ko se je nekaj članov slovenske tekaške reprezentance v dolino Fiemme odpravilo že po končanih višinskih pripravah, je od srede v Teseru na treningih zbrana celotna reprezentanca.

"Lepo je biti tukaj. Olimpijske igre so končno znova nazaj v Evropi, kar se pozna pri atmosferi. Vzdušje v ekipi je zelo dobro, vsi so zadovoljni. Danes smo opravili nekoliko težji trening in stvari za zdaj delujejo dobro," je za STA prve vtise strnil norveški trener na čelu slovenske reprezentance Hattestad.

Prva tekma reprezentanco čaka v soboto, ko bodo ob 13. uri prve tekmovalni teren izkusile tekačice na 20 km v skiatlonu. V nedeljo skiatlon čaka še moške (12.30), zatem pa slovenska odprava že pogleduje proti torku, ko bo na vrsti sprint, ki mu predvsem tekači namenjajo prednost.

"Danes je bil fokus na sprintu, jutri pa načrtujemo počasen ogled prog na razdalji, da o njih izvemo kaj več," je dejal 43-letni Norvežan. Foto: Nebojša Tejić/STA

Na OI so sicer letos odpotovali Miha Šimenc, Nejc Štern, Vili Črv, Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav in Lucija Medja. Za Hattestada, moško trojico in Mandeljc je proga v Teseru dobro znana, saj je tekaški stadion tradicionalno prizorišče zaključka novoletne turneje Tour de Ski.

"Sprintersko progo smo letos izkusili na novoletni turneji, ko je imela nekaj manjših sprememb v primerjavi s preteklostjo. Za OI bo enaka in jo dobro poznamo. Proge za tekme na razdalji so prav tako nekoliko drugačne. Danes je bil fokus na sprintu, jutri pa načrtujemo počasen ogled prog na razdalji, da o njih izvemo kaj več," je dejal 43-letni Norvežan.

Foto: Nejc Molan/STA

Sam je kot tekmovalec občutil, kako je osvojiti olimpijsko medaljo. Tisto najbolj žlahtnega sijaja je osvojil leta 2014 na sprintu v Sočiju. Še dvakrat je bil blizu medalje z nehvaležnim četrtim mestom, istega leta na ekipnem sprintu in v posamični konkurenci leta 2010 v Vancouvru.

Na igrah se je v Pekingu 2022 prvič preizkusil tudi v vlogi trenerja, a takrat še za domačo norveško reprezentanco. Letos bo tako prvič na OI v barvah Slovenije.

A čeprav se Slovenija v tekmovalnem smislu ne more primerjati z Norveško, velesilo tega športa, Hattestad s slovensko ekipo zelo uživa. "Seveda je nekaj razlik, a prvi občutki so tudi v slovenskih barvah odlični," je sklenil.