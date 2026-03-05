Začetek paraolimpijskih iger tudi v primežu političnih napetosti

Najboljši športniki invalidi odštevajo ure do začetka največjega letošnjega dogodka, zimskih paraolimpijskih iger v Cortini in Milanu. A slavnostni začetek v Veroni bodo zaznamovale tudi politične napetosti, saj so se nekatere države odločile za bojkot prireditve, h kateremu je pozvala Ukrajina, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Slavnostno odprtje iger bo v petek zvečer v Veroni. A dogajanje v antičnem amfiteatru, kjer so se pred dvema tednoma končale olimpijske igre, bo zaznamoval tudi protest oziroma bojkot nekaterih držav udeleženk.

Povod za takšno dogajanje je odločitev Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC), da dovoli ruskim in beloruskim športnikom tekmovati z nacionalnimi simboli. Na prejšnjih poletnih igrah v Parizu 2024 so lahko, tako kot njihovi olimpijski kolegi, nastopali le kot nevtralni športniki brez nacionalnih oznak.

Na prihajajočih igrah bodo predvidoma nastopili štirje beloruski športniki in šest ruskih.

Zaradi tega so v ukrajinskem paraolimpijskem komiteju sprožili poziv za bojkot slavnostnega odprtja. Sprva so razmišljali tudi o bojkotu celotnih iger, a se za to niso odločili, ker bi s tem Rusija na neki način že zmagala, je AFP navedla predsednika ukrajinskega paraolimpijskega komiteja Valerija Suškeviča.

Ukrajincem se bodo pri bojkotu slavnostnega odprtja pridružile Češka, Estonija, Finska, Latvija in Poljska. V nemškem paraolimpijskem komiteju pa se niso odločili za splošen bojkot, ampak imajo njihovi športniki kot posamezniki možnost izbire za udeležbo na prireditvi.

Foto: Reuters

Krovna slovenska zveza za šport invalidov Slovenije - slovenski paralimpijski komite se za takšen korak ni odločila. "Želimo se distancirati od politike. Je pa težko razumeti, da je IPC na prejšnjih igrah prepovedal nastop ruskim in beloruskim športnikom z njihovimi simboli, zdaj pa to popolnoma podpira. Mi sledimo športu in športnikom. Naša ekipa se bo udeležila odprtja in konca iger. A položaj v svetu je zelo kaotičen in vsaka država lahko najde neki razlog, zakaj se ne bi nečesa udeležila. Želimo pokazati športni duh in fair play," je v pogovoru za STA pred odhodom na igre dejal predsednik zveze Damijan Lazar.

Slovensko zastavo bo na odprtju v petek nosila smučarska tekačica Tabea Dolžan, ki bo prvič nastopila na igrah.

Odločitev IPC je sprožila tudi politične odzive, za bojkot prireditve so se odločili še nekateri politiki, med drugimi tudi evropski komisar za medgeneracijsko pravičnost, mlade, kulturo in šport Glenn Micallef.

Takšnemu ravnanju pa ostro nasprotuje prvi mož IPC Andrew Parsons. Izrazil je globoko razočaranje zaradi napovedanega bojkota in dodal, da slavnostna prireditev ne bi smela postati politični poligon.

"Obstajajo drugačne poti za izražanje sporočil in svobodno izmenjavo stališč," je dejal Parsons. Odločitev o ruskih in beloruskih športnikih je utemeljil z glasovanjem na generalni skupščini organizacije, ki je septembra lani odločila v prid Rusom in Belorusom, pozneje jo je potrdilo tudi športno razsodišče Cas v Lozani.

Na letošnjih igrah, s katerimi zaznamujejo tudi 50-letnico izvedbe prvih zimskih iger leta 1976, sicer pričakujejo udeležbo približno 600 športnikov. Slovenija bo imela dva udeleženca, poleg Dolžan še smučarja Jerneja Slivnika, zanj bodo to tretje igre. Prvič pa bo na igrah nastopil tudi športnik iz Salvadorja.

