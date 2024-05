Lexusov do zdaj najmanjši avtomobil smo pred meseci že vozili na cestah v Španiji. Avtomobil nas je tam prepričal s kakovostjo izdelave, dobro zvočno zatesnjenostjo vozniškega prostora, tišjim bencinskim motorjem in tudi z dobrimi voznimi lastnostmi.

Najpomembnejši model za Lexus v Evropi

Za Lexus je LBX eden najpomembnejših, morda kar najpomembnejši avtomobil do zdaj. To lahko trdimo vsaj za Evropo, kjer je razred B SUV najštevilčnejši. Premijski segment tega razreda je sicer veliko manjši, a meje za prehod med velikoserijskimi in premijskimi modeli se ožijo. Vodstvo Lexusa v Evropi je jasno pri visokih prodajnih ciljih, saj naj bi prav s pomočjo LBX v Evropi letno prvič presegli mejo sto tisoč prodanih avtomobilov.

Lexus LBX je dolg 4,19 metra. Foto: Gregor Pavšič

Za zdaj polovica kupcev prvič pri Lexusu

Avtomobil je v Slovenijo že prispel. Do zdaj so trgovci zanj sklenili 42 pogodb, polovica teh se je z japonsko premijsko znamko pod okriljem Toyote srečala prvič.

Cene za LBX se bodo gibale med 30 in 40 tisoč evri, avtomobil pa bo predstavljal polovico prodaje Lexusa v Sloveniji. Letos želijo prodati sto vozil, prihodnje leto 140, leta 2026 pa 180 vozil LBX. To bi letno prodajo Lexusa v Sloveniji povečalo na 350 vozil (lani 70).

Podrobneje o avtomobilu in paketih opreme pa po prvem testu avtomobila.

Občutna nadgradnja platforme toyote yaris cross

Srce LBX je klasični samopolnilni hibridni pogon (sistemska moč 100 kilovatov), kar je dobro tako z vidika stroškov (cene avtomobila) kot tudi enostavne uporabniške izkušnje.

LBX sicer izhaja s Toyotine platforme in si jo deli s toyoto yaris cross, a to vendarle ni le premijska kopija Toyotinega avtomobila. LBX je šest centimetrov širši, dva centimetra je daljša tudi medosna razdalja. Tako pri prostornosti kot voznih lastnostih se te spremembe v praksi poznajo.