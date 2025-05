Prvič smo sedeli v osmi generaciji lexusa ES in dobili prve vtise zanimivo oblikovane in zdaj občutno večje, v notranjost pa bolj minimalistično usmerjene japonske premijske limuzine.

Foto: Gregor Pavšič Na evropski premieri lexusa ES smo se prvič usedli v novo generacijo japonske prestižne limuzine. ES je originalni model japonske prestižne znamke in je del njihove ponudbe že od leta 1989. V novi, zdaj že osmi generaciji, je postal še bolj eleganten, večji in pri pogonih tako bolj raznolik kot tudi učinkovit.

Japonska limuzina v novi generaciji v Slovenijo pripelje v začetku prihodnjega leta.

Video - sprehod okrog novega lexusa ES

Foto: Gregor Pavšič

Tekmec nemških poslovnih limuzin, kot so audi A6, BMW serije 5 in mercedes-benz razreda E, se ponaša z elegantnimi, a vendarle drznimi linijami ter minimalističnim pristopom do notranjosti.

ES je dolg 5,14 metra, kar je občutnih 16,5 centimetra več kot prej. Širok je 1,92 metra (+ 5,5 cm), za okrog 11 centimetrov je tudi višji, medosno razdaljo pa so povečali za osem centimetrov in ta tako znaša že 2,95 metra. Za osnovo so uporabili platformo GA-K, na kateri je nastal tudi športni terenec NX.

Foto: Gregor Pavšič

Hibrid ali elektrika?

Avtomobil bo v Evropi na voljo s povsem električnim ali hibridnim pogonom. Model ES 300h poganja 2,5-litrski bencinski motor z največjo močjo 148 kilovatov (201 "konj"). Na voljo bo pogon na sprednji kolesi in tudi na vsa štiri kolesa.

Pri električnem pogonu bosta na voljo različici 350e (pogon spredaj, 165 kW) in 500e (pogon na vsa štiri kolesa, 252 kW). Kapaciteti baterije bosta 77 oziroma 75 kilovatnih ur. Pri Lexusu za zdaj še nimajo natančne napovedi dosega in porabe, naj pa bi doseg po WLTP znašal okrog 530 kilometrov, čas hitrega polnjenja od deset do 80 odstotkov pa pol ure. Tehnični podatki se trenutno še navezujejo na prototipni model avtomobila in zato niso dokončni.

Razlika v notranjosti je očitna: takšen je bil lexus ES prej

Pri Lexusu so poskrbeli za boljšo kakovost, več udobja in boljšo zvočno zatesnjenost. Kako se ES pelje, bomo sodili po prvih kilometrih. V notranjosti so precej očitne spremembe. ES je dobil veliko bolj minimalistično notranjost z manj klasičnimi gumbi, zato pa je na sredini večji 12,3-palčni zaslon. Posebnost notranjosti so tudi v sredinsko konzolo, in sicer tik pod zaslon, integrirani haptični gumbi. V primerjavi s prejšnjim lexusom ES, ki je imel v notranjosti vsa stikala razporejena (vsaj navidezno) precej kaotično, je sprememba pri novem ES očitna. Spodnji fotografiji notranjosti nazorno pričata o tem, kako se je Lexusova limuzina spremenila.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Fotografije - novi lexus ES

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič