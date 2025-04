Foto: Lexus Lexus je novo generacijo ES razkril na avtomobilski razstavi v Šanghaju. Tekmec nemških poslovnih limuzin kot so audi A6, BMW serije 5 in mercedes-benz razreda E se ponaša z elegantnimi, a vendarle drznimi linijami, ter minimalističnim pristopom do notranjosti.

Ta je pretežno digitalizirana, kar bo povšeči kitajskim kupcem. Lexus je uspel mnoga stikala “skriti” oziroma integrirati v sredinsko konzolo, tako da niso vidna, kadar je motor ugasnjen.

Novi ES je v dolžino pridobil občutnih 16,5 centimetra, tako da njegova dolžina zdaj znaša 5,14 metra. Prav tako je 5,5 centimetra širši in za okrog 11 centimetrov višji, za osem centimetrov so mu podaljšali tudi medosno razdaljo.

Hibridni ali električni pogon

Avtomobil bo na voljo tako s samodejnim hibridnim (300h ali 350h) in polno električnim pogonom (350e ali 500e). Pri hibridu bo osrednji motor 2,5-litrski bencinski štirivaljnik, imel pa bo lahko pogon na en par ali na vsa štiri kolesa. Moč pogona bo 148 ali 182 kilovatov. Pri električni različici podatek o kapaciteti baterije še ni znan. Lexus bo nudil možnost enojnega ali dvojnega elektromotorja, kar pomeni sistemsko moč 165 ali 252 kilovatov.

Lexus bo novega ES v Evropo pripeljal spomladi prihodnje leto.

Foto: Lexus Foto: Lexus Foto: Lexus Foto: Lexus Foto: Lexus