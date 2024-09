Sedli smo za volan najmanjšega lexusa, luksuznega predstavnika B segmenta cestnih križancev. Prepričal nas je z odličnimi voznimi občutki, zmogljivostjo in varčnostjo hibridnega pogona, izbranimi materiali in kakovostno izdelavo … Skratka z lastnostmi kakršne pritičejo prestižni avtomobilski znamki.

Je Lexus LBX samo povečan yaris cross? Ne!

LBX je centimeter daljši in šest širši od toyote yaris cross, oba pa sta dvignjena 17 centimetrov nad podlago. Hibridni samopolnilni sistem z več navora je močnejši s sistemsko močjo 100 kilovatov. Deluje v povezavi z menjalnikom e-CVT in nikelj-metalno-hibridno baterijo z učinkovitejšim sprejemanjem in oddajanjem energije.

Palec gor: za vozne lastnosti, inovativno, odzivno in varčno pogonsko postrojenje ter prestižno notranjost.

Palec dol: opozorilno piskanje zaradi prekoračene hitrosti je moteče, kadar si LBX omejitev izmisli, oziroma ne ve, da je več ni. Je pa res, da še zdaleč ni edini s prepoznavanjem prometnih znakov "v preizkusni dobi”.

Foto: Aleš Črnivec

Prvi lexus pod 30 tisočaki

Osnovni LBX je opremljen z aktivnimi varnostnimi sistemi, kot so tempomat, sledenje vzdolžnim oznakam, zaznavanje pešcev in kolesarjev, prepoznavanje nasproti vozečih pri zavijanju … Serijsko so vgrajeni Bi-LED žarometi, 17-palčna lita platišča, dvopodročna klima, sistem Lexus Link Connect …

Cena testnega vozila s četrto od petih stopenj opreme relax (35.500 evrov) znaša z dodatno opremo dva tisočaka več. Gre za barvo Sonic Grey in platišča 225/55 R18 (750 evrov) in Tech paket s kokpitom Kazuna in električnim upravljanjem prtljažnih vrat (1.250 evrov).

Čeprav majhen, je ostal Lexus

LBX skriva svojo majhnost s širokimi boki in samozavestnim videzom čistokrvnega lexusa. Zunanje podrobnosti, kot so prefinjeno izoblikovane in povezane svetlobne enote, maska brez okvirja, enoten slog oblikovanja odbijačev in samo nujno potrebni terenski dodatki sestavljajo prepričljivo elegantno zunanjo podobo.

Notranjost je oblikovana preprosto in skrbno brez varčevanja. Preverjanje menda zaupajo tudi starejšim izkušenim delavcem, ki na otip zaznajo morda le desetinko milimetra odstopanja posameznih podrobnosti. Materiali so okolju prijazni in mehki na dotik. Na primer s koleni ob sredinsko konzolo. Vegansko usnje prekriva prešite površine sedežev, volana, vratnih oblog, prestav in vmesne konzole.

Na konzoli med sedežema je z naslonom pokrit predal, dva utora za pijačo, prostor za polnjenje telefona, največja pa je odprta površina pod prestavno ročico z vhodom USB in priključom 12V. Foto: Aleš Črnivec

Preizkus s 190 centimetri

Voznik, ki se je višini primerno namestil za volan, je nekako zlezel na klop zadaj levo. Sedel je sicer lahko, vendar s koleni narazen, najtežje pa je bilo izstopanje.Brez dvoma pa je več prostora kot v yarisu cross, ki je šest centimetrov ožji na dva centimetra krajšem medosju. Tako trdimo, da kabina sprejme štiri odrasle povprečno visoke osebe, še lažje pa mlado štiričlansko družino.

Prostoročno vstopanje se prične na odmaknjenem vozniškem sedežu in nadaljuje s samodejnim pomikom naprej (trije spomini, tudi za ogledala). Odlična zvočna zatesnjenost pride do izraza med vožnjo, pa ne samo kadar vozi na elektriko. Stekel testnega LBX nismo upravljali daljinsko, čeprav bi jih v vročini z veseljem, se pa to lahko uredi na uradnem servisu.

Navodila formata A5 smo pustili doma

Govorimo o zajetnih navodilih za uporabo, servisni in garancijski knjižici, ki zapolnijo večino predala pred sovoznikom. Uporabljali smo izpraznjenega in dobro izkoriščeno, z mehkimi površinami obloženo, konzolo med sedežema.

Ob pokritem predalu sta utora za pijačo, prostor za polnjenje telefona in lepo umeščena odprta površina pod prestavno ročico. V vratih so samo štirje utori oblikovani za pivske enote z omejeno višino in če omenimo še žep za desnim sedežem, smo z odlagalnimi mesti zaključili.

Na 18-palčnih litih platiščih je LBX v barvi sonic grey dvignjen 17 centimetrov od tal. Medosna razdalja (258 centimetrov) je 2 centimetra daljša kot pri yarisu cross. Foto: Aleš Črnivec

Na klopi zadaj lahko za 190 centimetrov visokim voznikom sedi enako visok potnik sloke postave, ampak s koleni narazen. Težavno je že vstopanje, izstopanje pa še bolj. Brez dvoma pa je zaradi širine več prostora kot v yarisu cross. Foto: Aleš Črnivec

Velikost prtljažnega prostora je razredno več kot primerna

Prtljažni volumen meri 402 litra, ker gre za pogon 4x2. Pri elektromotorju za pogon zadnjih koles za dodatnih 2.000 evrov meri volumen 317 litrov. 994-litrski volumen nastane na stopničasti površini za položenimi naslonjali.

Med odpiranjem prtljažnih vrat se priročno dvigne samo polovica pregibnega pokrova, ki se lahko poklopi naprej za lažje nameščanje predmetov. Pod ploščo prtljažnika so ob priboru za popravilo gume manj uporabni plitki prekati. Našli pa smo rešitev za komplet z obvezno opremo, ki je vedno v napoto. Torbico z vsem kar spada zraven smo zložili pod sovozniški sedež.

Dobri občutki še preden se odpelje

Tako delujejo dobro ukrojeni sedeži z izbranimi materiali in preprosto ter ergonomsko oblikovana notranjost. Preglednost je odlična, čeprav LBX z višino 155 centimetrov (17 od tal) spada med manjša vozila SUV. Volanski obroč z 2,73 zavrtljaja je klasično okrogel, oblikovan po vzoru večjih lexusov.

Na vetrobransko steklo se prenašajo podatki o vožnji in izbranih nastavitvah, bolj podrobnejši so na 12,3-palčni trodelni instrumentni plošči. Vsako področje se napolni z podatki po želji voznika, nato pa sestavi tri kombinacije, ki so preprosto dosegljive s stikalom na volanu.

Z odprtimi prtljažnimi vrati se domiselno dvigne samo polovica pregibnega pokrova, ki se lahko poklopi naprej za lažje nameščanje predmetov. Foto: Aleš Črnivec

Lexus link connect, navigacija T1 cloud štiri leta brezplačna

Zgornji del multimedijskega 9,8-palčnega zaslona je namenjen menijem z nastavitvami, radiu, povezovanju, telefonu in navigaciji. Zaslon deluje na dotik in z digitaliziranimi stikali, pravi fizični sta dve, glasnost in varnostne utripalke.

Upravljanje spodnjega klimatsko ogrevalnega dela zaslona zahteva bolj mirno roko zaradi manjših ikon. Za ilustracijo povemo, da med vožnjo brez vključene klime nismo uspeli nastaviti usmerjenosti zračenja.

Dizelsko kompresijsko razmerje bencinskega motorja 14:1

Visokokompresijski 1,5-litrski trivaljnik je prek planetnega gonila povezan z električnim pogonskim sistemom. Z elektronsko podporo se praktično vsak trenutek spreminja delež delovanja bencinskega in električnega pogona in določa, v katero smer teče električna povezava med pogonom in baterijo.

Izboljšano hibridno postrojenje

67-kilovatni bencinski in 69-kilovatni sinhronski motor s permanentnimi magneti ustvarjata sistemsko moč 100 kilovatov. Nikelj-metal-hibridna baterija s kapaciteto kilovatne ure zagotavlja električno vožnjo z največjim odstotkom skozi naselja.

Bolj učinkovito se polni in oddaja energijo kot litij-ionska (yaris cross), tudi elektromotor je močnejši. Največja hitrost je nastavljena na 170 kilometrov na uro in do stotice lahko pospeši v 9,2 sekunde.

Poleg prestavne ročice so logično nameščena vozna stikala TCS, ECO, EV, HOLD in parkirna zavora. Vmesna konzola se nadaljuje z 9,8-palčnim zaslonom. Večji zgornji del je namenjen menijem z nastavitvami, radiu, telefonu in navigaciji. Foto: Aleš Črnivec

Brezstopenjski menjalnik z ročna izbiro "prestav"

Prestavna ročica je kratka z običajnimi pomiki R, N in D, P se vklopi s stikalom. Menjalnik e-CVT je Toyotin izdelek, ki s povezavo bencinskega motorja, planetnega gonila, elektromotorja in generatorja elektronsko nadzorovano ustvarja brezstopenjski prenos.

Pogonskemu sklopu so dodali tudi možnost ročnega izbiranja prestavnih razmerij, ki sicer zobniško ne obstajajo. V načinu D se z levo ročico "–" (minus) izbere stopnjo zaviranja z motorjem, v načinu S pa gre za običajno prestavljanje izza volana s plus in minus.

Majhen avtomobil za uživaška podeželska potovanja

Vožnja se prične z načinom normal in merilnikom vrtljajev na digitalnem zaslonu, prvem v vozilih Lexus. Umirjeni varčni vozniki s preklopom na eco uzrejo okrogel power/charge merilnik.

Volan z 2,73 zavrtljaja spada med zmerno neposredne. Z veganskim usnjem prekrit je dobro oprijemljiv za natančno vodenje z občutkom, da sprednji del zanesljivo sede v ovinek. In ta občutek ne vara.

136-konjski bencinski trivaljnik deluje skupaj s Toyotinim inovativnim hibridnim brezstopenjskim menjalnikom e-CVT. Foto: Aleš Črnivec

MacPhersonovi vzmetni roki in poltoga torzijska prema ...

Dvojna prečna vodila zadaj so namenjena samo štiripogonski različici. Podvozje je nastavljeno bolj športno, vendar dovolj uravnoteženo z udobjem. Malo pomaga sistem za nadzor položaja vozila z razporejanjem zavorne sile, ki preprečuje vzdolžno nihanje, delno pa tudi nagibanje v ovinkih.

Tako dopolnjeni potovalni pogoji morda zmanjšajo težave tistih potnikov, ki težje prenašajo vožnjo. Na avtocesti se LBX pelje kot večje vozilo, kot dražje pa je zvočno zatesnjeno. Pri hitrosti 130 na uro in 3000 vrtljaji je vožnja mirna brez hrupa, pri 4500 pa smo malo povečali glasnosti radia.

Višnjegorski klanec smo prevozili s 4500 vrtljaji

Pa ne v smeri od Ljubljane proti Višnji Gori, kjer je hitrost omejena in je motor deloval pričakovano z vrtljaji od 0 (EV) do 2000. V nasprotni smeri smo mimo Trebnjega in Ivančne Gorice vozili s tempomatom na 131, vrtljaji pa so nihali med 2200 in 3000.

Takoj na pričetku vzpona so vrtljaji narasli natančno na 4500 in vztrajali do prevoja vrh klanca. Samo slutimo lahko, da je takrat bencinski motor prek določenega prestavnega razmerja skrbel delno za pogon in delno za polnjenje baterije.

Foto: Aleš Črnivec

V desetih dneh smo se navadili

Da moramo radarski tempomat po zagonu motorja vklopiti znova, kakor tudi funkcijo auto hold, medtem ko smo nadzor nad lego na pasovih rajši izklapljali. Za izbiro glavnih menijev služi šest majhnih kockic na spodnjem delu osrednjega zaslona, ki je sicer v celoti namenjen ogrevanju in prezračevanju. Nameščene so med napisom Climate in ogrevanjem desnega sedeža, kamor vsebinsko ne spadajo.

Pohvalno pa smo spremljali povsem gladko centimetrsko približevanje oviram med parkiranjem, česar vsak avtomatik ne zmore brez sunkov. Omenimo še tiho in mirno vožnjo, pogosto brez vrtljajev motorja in takojšnjo odzivnost s pritiskom na stopalko plina. Ja, tudi o merilniku hitrosti povemo, da vse do 130 na uro prikaže samo kilometer več.

Nizka poraba goriva in panično opozorilo za prazen rezervoar

Prvič smo morali zaviti na črpalko po prevoženih 495 kilometrih, ker naj bi količina goriva zadoščala samo za 11 kilometrov. Pričakovali smo, da bomo v 36-litrski rezervoar natočili dobrih 30 litrov, vendar vanj ni šlo več kot 26,59. Torej je v rezervoarju ostalo približno 9 litrov, s katerimi bi pri enakem načinu vožnje prevozili še 160 kilometrov.

Testna poraba 4,9 litra na sto prevoženih kilometrov

Takšen je rezultat po 1.030 prevoženih tesnih kilometrih. LBX je največ, 6,3 porabil na avtocesti s tempomatom na 131, pri čemer smo 106 kilometrov prevozili s povprečjem 115 na uro. Delež elektrike je bil 8-odstoten.

Na podeželju, večinoma z vožnjo po omejitvah, je poraba nihala med 4,4 in 4,8, najmanj pa LBX porabi med vožnjo po mestnih ulicah. Učinkovita rekuperacija takrat najbolj vpliva na porabo, ki je večinoma ostajala pod štirimi litri povprečno na sto kilometrov, delež električne vožnje pa je presegal 60 odstotkov.