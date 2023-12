Zdaj ali nikoli? V Evropi še niso imeli pomembnejšega. #foto

LBX pomeni Lexus Breakthrough Crossover. Foto: Gregor Pavšič Bila bi krivica, če bi Lexusov novi LBX označili le kot izboljšano in bolj prefinjeno izvedbo prodajno zelo uspešnega toyota yaris cross. Mehanska osnova je enaka, a z nekaj dodatnimi centimetri v različne smeri in drugimi nadgradnjami so jo opazno izboljšali. LBX je majhen, a na cesti deluje kot čistokrvni lexus. Avtomobil prepriča s pojavnostjo na cesti, udobjem za volanom in kakovostjo izdelave v notranjosti.

Pri pogonu je izbira le ena različica hibrida, kar je morda nekoliko suhoparno, sicer pa bo LBX lahko sveža popestritev premijskega trga pri majhnih križancih oziroma športnih terencih. V Sloveniji bo spodobno opremljen lexus LBX stal med 30 in 40 tisoč evri.

Palec gor: oblika, kakovost izdelave in materiali, vozniški prostor, prtljažnik

Palec dol: le ena različica hibridnega pogona, majhna odprtina stranskih zadnjih vrat

Zadek bo prepoznaven in na cesti LBX ne bo mogoče zamenjati za yarisa cross. Foto: Gregor Pavšič

Zakaj je LBX za Lexus tako pomemben?

Toyotino prestižno znamko Lexus vsaj v Evropi označujemo kot nišno, saj se vsaj prodajno ne more kosati z nemškimi premijskimi tekmeci. Zdaj bodo Japonci v Evropi dobili enega svojih najpomembnejših avtomobilov do zdaj. Kompaktni SUV z imenom LBX predstavlja resen celovit razvojni pristop do vozila, ki je ustvarjen po meri kupca v Evropi. To sicer ni Lexusov prvi poizkus prebijanja ledu z relativno dostopnim avtomobilom (se še spomnite modela CT 200h?), je pa prav gotovo najodločnejši.

Lexus mora narediti preboj na evropskem trgu in iti vsaj prej šestštevilčne prodajne meje na letni ravni. Za skok prek 100 tisoč prodanih vozil pa bo LBX ključen. Prodajni preskok in večje število lexusov na cesti bo pomembno tudi za prihodnost te znamke, ki še to desetletje napoveduje več tehnološko naprednih avtomobilov. Lexus želi odločneje nagovarjati s tehnologijo - vozili smo že njihov predserijski volan “steer-by-wire”, potrdili so prehod na koncept proizvodnje “gigacasting”, v Evropi želijo do konca desetletja, kjer bo to le mogoče, preiti na ponudbo polno električnih avtomobilov.

Tehnološka avtomobilska evolucija je prav gotovo priložnost za manj razširjene znamke in spremembo tržnih razmerij med premijskimi proizvajalci. Poleg “nemcev” bo tu (električni) Volvo, za Lexus je uradni tekmec tudi že Tesla, tekmeci bodo pripeljali svoje adute tudi iz Kitajske. LBX tehnološko takih prebojev sicer ne prinaša, saj gre za relativno majhen avtomobil s poudarkom na zmerni ceni, bi pa lahko za japonsko znamko sprožil dolgo pričakovani tržni premik.

Zelo všečen vozniški prostor z dobrimi materiali in še vedno tudi precej klasičnimi fizičnimi stikali. Foto: Gregor Pavšič

Samodejni menjalnik za hibridni pogon, ki je edina izbira pri motorjih. Foto: Gregor Pavšič

Dobil je pomembne dimenzijske prilagoditve

Pri Lexusu so uporabili platformo toyote yaris cross, toda za šest centimetrov so razširili sprednji kolotek, za dva centimetra podaljšali medosje in za dva centimetra skrajšali zadnji previs. Rezultat je zanimiv in kompakten avtomobil na cesti, ki izstopa z dokaj širokim zadnjim delom in v kombinaciji z zanimivimi barvnim kombinacijami lahko ponudi veliko svežine.

Vozniški prostor je prav gotovo ključen del novega LBX. Občutek za volanom je kot v večjih novejših lexusih, na primer v športnem terencu NX. Všečen je volanski obroč, prav tako ni pripomb nad kakovostjo materialov v notranjosti, zvočno zatesnjenost in na splošno kakovostjo izdelave. Kljub manjšemu avtomobilu so pri Lexusu uspeli zadržati vse značilnosti svojih večjih avtomobilov.

Elektromotor je dobil nekaj več moči in zdaj z mesta spelje nekaj bolj odločno. Preglednost izza volana je dobra, enako okretnost v urbanih središčih - LBX bo namenjen prav takemu okolju in tam se bo prav gotovo dobro znašel.

Odličen prtljažnik, solidna prostornost zadaj

Prostor na zadnji klopi je soliden in zadovoljiv, vsaj če ga ocenjujemo iz vidika 4,19 metra dolgega avtomobila. Starši z majhnimi otroki, ki jih bodo med tednom vozili z LBX, si bodo morda želeli nekoliko večji kot odpiranja zadnjih stranskih vrat in predvsem nekaj širši spodnji del odprtine vrat. Dostopnost do zadnje klopi, če je treba tja namestiti manjšega potnika v otroški sedež, bi bila v tem primeru boljša. Treba pa je poudariti, da je prtljažnik prešerno velik za tak avtomobil in prav gotovo sodi med glavne pozitivne dele avtomobila.

Prostor na zadnij klopi je še komaj zadovoljiv. Foto: Gregor Pavšič

Za to velikost avtomobila je prtljažnik zelo uporaben. Foto: Gregor Pavšič

Pogon je seveda hibridni, za dva tisočaka tudi štirikolesni pogon

Če bo izbire pri barvah, paketih opreme in nasplošno dodatne opreme veliko, je drugače pri pogonu. Na izbiro bo le hibridni pogon na osnovi trivaljnega 1,5-litrskega bencinskega motorja, ki prinaša sto kilovatov oziroma 135 “konjev” sistemske moči. Gre za klasičen samopolnilni hibridni pogon, o dodatnih pogonih pri Lexusu še ne razmišljajo.

Za še nekaj več dinamike, kjer je resda ovira menjalnik tipa CVT, bi želeli še zmogljivejšo različico hibridnega pogona. Večini uporabnikov bo zadoščala, saj nudi tekočo in sproščujočo vožnjo. Pohvaliti gre vozne lastnosti na podeželskih cestah, ki nudijo hitro okreten in vozniško zabaven avtomobil. Zanimivo ga bo čez nekaj mesecev zapeljati tudi po cestah v Sloveniji.

Mimogrede, za dva tisoč evrov doplačila bo LBX dobil tudi štirikolesni pogon. To v praksi pomeni dodatni elektromotor na zadnji osi.

Začetna cena tik pod 30 tisočaki, tisti bolje opremljeni pa za okrog 35 tisočakov

Lexus bo model LBX pripeljal predvidoma februarja prihodnje leto. Začetna cena za avtomobil je s popustom na meji 30 tisoč evrov. Z nekaj več opreme oziroma izbiro dodatnih paketov bo cena za avtomobil narasla na vsaj okrog 35 tisočakov. Polno opremljen LBX bo imel z omejeno začetno serijo ceno tudi prek 40 tisoč evrov.

Trgovci bi radi prihodnje leto v Sloveniji prodali med 60 in 70 vozil LBX, leta 2025 pa že blizu sto vozil. LBX bi tako predstavljal dobro četrtino celotne prodaje Lexusa. Novi model bo zanje priložnost tudi za novačenje novih strank s strani tekmecev, eden pomembnejših prodajnih kanalov pa bo tudi primernost LBX za vlogo drugega domačega avtomobila.

Dostop do zadnje klopi ... Foto: Gregor Pavšič

Odprtina vrat do zadnje klopi ni med največjimi. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič