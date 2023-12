Lov za Nemci: ogled norega koncepta od blizu, koliko je realnega?

Na Kenshiki Forumu v Bruslju je Toyota sicer predstavila več konceptov svoje prihodnosti (najbolj konkreten je urbani koncept za prihodnje leto), a so bili pri sestrski znamki Lexus tokrat o svoji tehnični prihodnosti celo bolj konkretni.

Lexus je pred meseci sicer napovedal, da bo leta 2030 v Evropi prodajal le še električne avtomobile. To strategijo so zdaj nekoliko omilili in jo pogojujejo s pogojem, "če bodo tržne razmere to omogočale". Čeprav bodo takrat pri Lexusu še delali tudi svoje hibridne avtomobile, so v nove tehnologije vendarle vložili veliko pozornosti.

Foto: Lexus

Foto: Lexus

Revolucionaren volan in povzemanje proizvodnje "gigacasting"

Na ogled so postavili koncept LF-ZC, ki ga lahko v serijski različici pričakujemo leta 2026. Med tehničnimi podrobnostmi izstopata tehnologija "steer-by-wire" – to smo v praksi že preizkusili v takrat predserijskem modelu RZ, tak volan v avtomobile predvidoma prihaja naslednje leto – in napoved koncepta "gigacasting" proizvodnje. To je način ulivanja velikih delov karoserije, ki ga je v avtomobilski svet velikoserijsko pripeljala Tesla. Ta močno zmanjša število zahtevanih delov, pospeši in znatno poceni proizvodnjo.

Avtomobil bo razdeljen na tri osnovne dele – sprednji, sredinski in zadnji. Sprednji in zadnji del bodo lahko izdelali v manj kot dveh minutah. Osrednji del predstavlja baterija, ki postaja strukturni del celotnega avtomobila.

Kako se pelje avtomobil s takšnim volanom?

"Gigacasting" povečuje vzvojno čvrstost avtomobila in tudi zmanjšuje maso, to pa v povezavi z digitaliziranim volanom (tehnologiji "steer by wire" pri Lexusu pravijo "One Motion Grip") napoveduje boljše povratne informacije za volan in s tem boljšo vozno izkušnjo. Naš prvi vtis s takšnim volanom je bil zelo pozitiven, le pri zelo majhni hitrosti voznik potrebuje nekaj več privajanja.

"Steer-by-wire" bi lahko glede na obseg naročil pri največjih dobaviteljih kmalu postal vse bolj razširjena realnost. Tak volan so konkretno že napovedali pri koncernu Stellantis, ima ga tudi najnovejši Teslin cybertruck.

Video – preizkus tehnologije "steer-by-wire" v lexusu RZ:

Če bodo sledili zgledu Tesle, lahko digitalni zasloni ostanejo

Koncept LF-ZC je futurističen, a glede na ciljan začetek serijske proizvodnje že čez tri leta prav gotovo napoveduje tudi serijski videz. Vprašanje ostaja raven digitalizacije notranjosti. Koncept je poln zaslonov in prav gotovo sledi Teslinemu trendu minimalizma in digitalizacije skoraj vseh kontrol avtomobila.

Na volanskem obroču, ki je zaradi tehnologije "steer-by-wire" manjši, so tudi gumbi za vklop smernikov. Ostale funkcije avtomobila, tudi upravljanje z brezstopenjskim menjalnikom, se seli na oba manjša zaslona ob volanskem obroču. A vendarle ne gre za pretiran futurizem; na tak način se danes že vozijo Tesle in zato lahko podobno rešitev pričakujemo v Lexusovi električni limuzini.

Kaj pa tehnologija baterij?

Pri bateriji so japonski inženirji napovedali visokozmogljive litij-ionske baterije, ki bodo po WLTP zagotovile do 800 kilometrov dosega. Nova generacija baterij s trdnim elektrolitom (solid state) v Lexusove in Toyotine avtomobile prihaja po letu 2028. Naprednejše baterije bodo kajpak namenjene dražjim modelom, vsaj Toyota bo za cenejša vozila stavila tudi na baterije tipa LPF.

Konkretnejših podatkov glede baterijskih tehnologij v Bruslju še niso razkrili. Znano pa je, da bo Toyota pri razvoju baterij sodelovala tudi s kitajskim BYD.

Z udarno tehnologijo v lov za Nemci

Lexus je vsaj v Evropi v premijskem segmentu še vedno nišna znamka, ki je tradicionalno v senci nemških tekmecev. Tokrat so Japonci napovedali digitalno in tehnološko zelo napreden avtomobil za bližnjo prihodnost, prav (izključno?) tehnologija pa bi lahko v prihodnjem desetletju premešala tržne deleže premijskih znamk. Električni pogoni so za manjše proizvajalce prav gotovo priložnost v lovu za Nemci. Prvi je na to pot že stopil Volvo, zdaj torej tudi Lexus.

Toyotina premijska znamka želi letos v Evropi prodati 74 tisoč avtomobilov, kar bi bilo 50 odstotkov več kot lani. Glavne zasluge za to gredo novemu modelu LBX, ki ga bomo kmalu vozili v Španiji.