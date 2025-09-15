Oven

Razmišljali boste o novem delovnem podvigu, ki bi vam omogočil boljšo prihodnost. Jasnosti v željah in pričakovanjih ne bo. Pripravite se na temeljit razmislek. Za mnenje povprašajte člane družine ali prijatelje. Prosite za nasvet, saj vam bo pogled druge osebe pomagal spremeniti mnenje, ki ste ga sami oblikovali že pred časom.

Bik

Še vedno boste razmišljali o težavi na delovnem mestu. Ne odlašajte več dolgo. Danes dobro premislite o težavi in se z njo soočite. Ko boste našli alternativno odločitev, se vam bo odvalil kamen od srca. Samski boste prejeli prijetno sporočilo. Spoznali boste, da nas življenje lahko preseneti na vsakem koraku.

Dvojčka

Danes boste na robu. Vaša samozavest bo nevarno nizka in rabili boste povsem nov izziv. Dolgočasne naloge ne navdušujejo vaše domišljije ali kreativnosti. Naredite, kar boste lahko, da boste preživeli ta naporen dan. Bodite zelo prijazni do sebe in se malo razvajajte – z dobrim kosilom ali poslušanjem dobre glasbe.

Rak

S partnerjem se danes ne bosta strinjala, imela bosta različne poglede na zadeve. Vsak ima svoje predstave o nekaterih temeljnih življenjskih vrednotah. Morala se bosta še posebej potruditi, da bosta lahko normalno komunicirala. Na koncu boste videli, da vajine vrednote niso tako daleč narazen, kot se bo zdelo na začetku.

Lev

Pred vami je prijeten dan, poln novih dosežkov. Pri delu boste danes zažareli v vsej svoji podobi. Lahko pričakujete osebno zadovoljstvo v službi, saj vam bodo nadrejeni zaupali novo nalogo. Pazite na finančno stanje. Morda se še ne zavedate, toda pred vami je nestabilno obdobje, zato razumno ravnajte s sredstvi, ki jih imate na voljo.

Devica

Danes se boste soočali z mnogimi izbirami in predlogi, ki vam bodo na voljo v ljubezenskih vodah. Zdi se, da vas nasproti spol oblega. Oddajate energijo in žar, ki ju ne premorete prav vsak. Ne bodite presenečeni, če boste prav danes priča številnim ponudbam. Če ste samski, izkoristite trenutek in spoznajte nove ljudi.

Tehtnica

Dan pred vami bo poln prijetnih presenečenj. Kljub temu, da je nov delovni dan, boste pri delu uživali. Čutili boste le, da nimate dovolj energije za vse. Popoldan vas bo ravnodušno razpoloženje minilo. Počutili se boste, kot da je v vas vstopila nova moč. Nekdo vas bo res prijetno presenetil. Zvečer se boste sprostili.

Škorpijon

Pri delu se vam bo zdelo, da ste prikrajšani, saj vaše zamisli ne bodo prišle do izraza. Morali se boste malo bolj potruditi. Dobro veste, da brez truda skorajda nič ni mogoče. Imejte realna pričakovanja in videli boste, da je dosegljivo vse. V popoldanskih urah se boste predajali športu. Le s fizično aktivnostjo se lahko otresete negativnih misli.

Strelec

Čutili boste razdvojenost med delom in osebnim življenjem. Delo vam bo onemogočalo misel na karkoli drugega. Zdelo se vam bo, da ste izgubili stik s seboj. Obdobje pred vami bo zares delovno, zato se zavedajte, da boste potrebovali veliko energije in moč. Razložite bližnjim, zagotovo bodo razumeli.

Kozorog

Današnji dan vam ne bo pisan na kožo. Pri delu se vam bo zdelo, da ne delujete tako, kot bi morali. Vaša koncentracija bo na zelo nizkem nivoju. Na delovnem mestu vas bo nekdo poskušal zmesti. Ne dopustite tega, nikar se ne zapletite v spor. Opravite svoje delo, saj boste le tako mirnejši.

Vodnar

Zvezde bodo danes močno vplivale na vaše ljubezensko stanje. Zdi se, da boste izbirali med dvema osebama, še posebno če ste samski. Obdani boste z novimi možnostmi za partnerstvo, morda še sami ne boste verjeli, da se vam to dejansko dogaja. V čustvenem življenju bo zato danes prevladovala zmedenost.

Ribi

Zdelo se vam bo, da danes niste sposobni delati. Med delovnikom vas bo premlevalo domotožje, zato boste delovne naloge težje opravljali. Skušajte nadzorovati svojo motivacijo, da se ne boste znašli v neprijetnem pogovoru z nadrejenimi. Danes pričakujte finančni odliv, ki vas bo negativno presenetil. Učite se na svojih napakah.