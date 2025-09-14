Oven

Lahko da bo prišlo do frustracije in nezmožnosti, da bi se premaknili naprej. Ko bo prišel ta čas, bo še najbolje, če boste ostali tam, kjer boste. To bo čas, ko vam ne bo potrebno narediti čisto nič. Pustite, da gre vse mimo. Mirno čakajte, dokler se situacija ne bo spremenila. Vsekakor pa tudi poslušajte vašo intuicijo.

Bik

Vezani se boste po dolgem času partnerju postavili po robu. Če želite, da bo med vama spet zavladala harmonija, potem razrešite neko zadevo, ki je že dolgo kamen spotike. Samski naredite korak naprej. Dovolili ste, da so vas ustavili, namesto da bi se premaknili z mrtve točke. Še vedno vas ovira negotovost.

Dvojčka

Srce samskih se bo danes prebudilo in dočakali boste svojih pet minut. Pametno izkoristite nocojšnji večer! Vezani boste danes nenavadno utrujeni. Morda bi si morali privoščiti kakšen premor ali pa vsaj več sprostitve v prostem času. Popoldne boste začutili pritisk tudi s partnerjeve strani.

Rak

Še vedno boste malce neučakani. Želeli boste več, kot vam je v tem trenutku na voljo, zato se boste lahko zapletli v ekstremne situacije. Analizirajte nastalo situacijo. Vprašajte za nasvet bližnjo osebo in videli boste, da boste dobili povsem nov pogled na nastalo situacijo. Pri delu ravnajte taktično in diplomatsko.

Lev

Tudi danes boste zamišljeni. Ideja, ki se vam bo porodila v mislih, bo seveda uresničljiva, vprašanje pa je, ali ste dovolj drzni, da jo boste tudi izpeljali. Danes lahko pričakujete obisk prijatelja ali znanca, ki vas bo navdušil s prijetno novico. Posvetite svoj čas družini in skupnim pogovorom, saj med tednom enostavno ne utegnete.

Devica

Danes si privoščite počitek. Presenetili boste sami sebe, saj niste vedeli, da ste lahko mojstri lenarjenja. Naberite si nove zaloge energije, saj bo že jutrišnji dan zelo naporen. V ospredje bo stopil razum, kar vas bo lahko tudi zelo utrudilo. Naj bo ta dan poln prijetnih trenutkov. Še vedno pa pazite tudi na finance.

Tehtnica

Dan boste namenili družini. Klepet ob kavi bo omogočil, da boste ponovno vzpostavili stik. Zgodbe minulega tedna so lahko zanimive, mar ne? Občutite to povezavo in dobro voljo. Splošno počutje bo odlično. Odmislite delo in težave, ki jih imate na delovnem mestu. Naj vas obdaja pomirjajoč občutek.

Škorpijon

Danes boste morali biti previdni. Soočali se boste z nejasnostmi, ki vam bodo lahko pričarale občutke nelagodja in pesimizma. Trenutno se nahajate v slabšem obdobju, zato ga boste morali premagati. Današnji dan bo zato eden težjih in depresivnejših. Odidite v naravo in zadihajte! Počutili se boste bolje.

Strelec

Naveličani ste vsakdana in želite pobegniti rutini. Svojim bližnjim predlagajte pobeg v neznano. Vašo idejo bodo podprli in vsem boste polepšali konec tedna. Odpravite se na kraj, ki ste ga obiskovali včasih in obujajte spomine. Čas, ki ga boste preživeli z družino, bo vsem dobro del, napolnil vas bo z energijo za prihajajoči teden.

Kozorog

Samski se nocoj pripravite na nadaljevanje pomembne zgodbe. Vse skupaj se bo zgodilo nepričakovano, zato vam bo še toliko bolj všeč, ker se na vsak način izogibate ponavljanju istih dejanj. Nekoga boste očarali. Vezani boste nadaljevali z izpopolnjevanjem vašega razmerja. Prihajajo rezultati, ki vas zagotovo ne bodo razočarali.

Vodnar

Trudili se boste, da nihče ne bi ugotovil, kaj vas pravzaprav skrbi in kdo vas poskuša vreči iz ravnotežja. Niti mnogih dogodkov boste držali v svojih rokah ter se poskušali prilagajati novim okoliščinam, ki vam ne bodo niti najmanj všeč. Imeli boste veliko skrbi, zato pustite, da vam družinski člani priskočijo na pomoč.

Ribi

Vezani ne razmišljajte o tem, kaj ste si želeli pred kratkim, ko je bilo vse drugače. Zdaj se morate sprijazniti s tem, kar imate. Samskim bo druženje z mlajšimi pripadniki nasprotnega spola prineslo veliko pozitivnega. Danes se boste odločili za nekaj novih načrtov v zvezi z nekom, ki vam je izredno naklonjen.