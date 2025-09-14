Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Antony Blinken Annalena Baerbock

Nedelja, 14. 9. 2025, 17.23

11 minut

Velika ljubezenska afera v vrhu mednarodne politike?

Annalean Baerbock in Antony Blinken | Nemški medij Bunte je pisal o novi ljubezenski aferi na mednarodnem diplomatskem parketu. Zaljubila naj bi se zdaj že nekdanja nemška zunanja ministrica in prav tako nekdanji ameriški zunanji minister. | Foto Guliverimage

Nemški medij Bunte je pisal o novi ljubezenski aferi na mednarodnem diplomatskem parketu. Zaljubila naj bi se zdaj že nekdanja nemška zunanja ministrica in prav tako nekdanji ameriški zunanji minister.

Foto: Guliverimage

Annalena Baerbock je nova predsednica Generalne skupščine ZN in si po koncu zakona gradi novo življenje v New Yorku. Danes se nekdanja zunanja ministrica lahko le nasmeji govoricam o romanci z nekdanjim ameriškim kolegom Antonyjem Blinknom.

Annalena Baerbock, ki šteje 44 let, in 52-letni Daniel Holefleisch sta 22. novembra lani v skupni izjavi oznanila ločitev: "Pred časom sva se po dolgem postopku skupaj odločila, da nisva več par. Da bi preprečila morebitna ugibanja: Ni novih partnerjev."

Bunte o ljubezni med nemško zunanjo ministrico in njenim ameriškim kolegom

Toda nekaj tednov pozneje je časopis Bunte poročal o domnevni novi ljubezni med Annaleno Baerbock in nekdanjim ameriškim zunanjim ministrom, 63-letnim Antonyjem Blinknom.

Zgodba, ki se ji lahko nova predsednica Generalne skupščine ZN v New Yorku le nasmeji. "Za konec lahko morda povem še kakšno anekdoto," je dejala Baerbockova v nedavnem intervjuju za nemški Bild am Sonntag.

Sredi vladne seje je planila v smeh

"Ta novica (o njeni novi ljubezni, op. p.) me je dosegla sredi seje vladnega kabineta. Prejela sem več SMS-sporočil iz svojega tiskovnega urada in si mislila, v redu, morda bi morala pogledati, kaj prihaja. In poslali so mi posnetek zaslona tega, kar naj bi bilo naslednji dan v Bunte. Morala sem se glasno nasmejati. In seveda so me vsi začudeno gledali. Mislim, kancler (Olaf Scholz, op. p.) je predstavljal nekaj na povsem drugo temo in si mislila, ali je ta ženska znorela? In prebrala sem na glas, kakšen je bil naslov, in celo kancler se je moral malo smejati."

Julia Klöckner
Zdaj se Baerbockova veseli svoje nove vloge in novega življenja v Velikem jabolku, za kar je celo odprla poseben račun na TikToku. Korak, ki ni vsem všeč.

Baerbockova sledi mladim

"Odzivi so bili zelo različni. Med snemanjem sem se morala nasmehniti, saj je kanček samoironije vedno del takšnih videoposnetkov. Mislim pa, da v dobi družbenih medijev vsi doživljamo – ne le kot politiki, ampak tudi kot starši – da včasih sploh ne dosežemo več svojih otrok, ker komunicirajo povsem drugače," Baerbockova pojasnjuje svojo novo strategijo družbenih medijev in poudarja: "Mladi so na družbenih medijih. Če jih želite doseči, potrebujete tudi formate, da pridete tja."

Sebastian Kurz
Antony Blinken Annalena Baerbock
