Političarka, ki je 17 let skrivala svojega partnerja

Julia Klöckner je nekoč velja za mešanico Angele Merkel in Helmuta Kohla ter veliko upanje CDU. Nekateri so ji celo napovedovali, da bo na čelu stranke in vlade zamenjala Merklovo. Tako visoko ji za zdaj ni uspelo priti, je pa trenutno predsednica nemškega zveznega parlamenta. Zadnje čase pa dviga prah nemške javnosti s svojim zasebnim življenjem – ima namreč novega partnerja, znanega nemškega televizijskega voditelja Jörga Pilawo.

Julia Klöckner prihaja iz zvezne dežele Porenje-Pfalško in je ljubljenka nemških medijev. Je nekdanja vinska kraljica (prihaja iz družine, ki se ukvarja z vinogradništvom), pred leti je zaradi svojega videza dobila vzdevek vedra princeska.

Njen novi partner je trikratni ločenec

V intervjuju za nemški medij Bild je lani dejala, da si je želela imeti lastne otroke, a se to ni nikoli zgodilo. "Nisem se zavestno odločila, da ne bom imela otrok. Rada bi imela svoje otroke. Ampak zdaj je, kar je," je potožila.

Na to njeno izjavo se je nemški medij Focus spomnil, ko je nedavno prišlo na dan, da je njena nova ljubezen 59-letni Jörg Pilawa. Ta je bil do zdaj trikrat poročen. Iz dveh zakonov ima skupno štiri otroke. O podrobnostih svojih nekdanjih zakonov v javnosti molči.

Julia in njen 23 let starejši Helmut

Klöcknerjeva je bila pred leti še bolj zadržana glede svojega zasebnega življenja, kot je Pilawa. Focus celo piše, da je med letoma 2000 in 2017 skrivala svojega partnerja. To je bil novinar in pisatelj Helmut Ortner, ki je od nje starejši 22 let. Ortner se je rodil leta 1950, Klöcknerjeva pa leta 1972.

V času svoje zveze se Julia in Helmut nikoli nista skupaj pojavila v javnosti. Omenila ga je javno šele letos v svoji knjigi. Se pa je pojavljala v javnosti z dve leti starejšim Ralphom Grieserjem, ki vodi center za starodobna vozila. Z njim se je poročila leta 2019 v Južni Afriki, a se je že štiri leta pozneje ločila od njega.