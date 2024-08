Blinken v Katarju ponovil zavezanost k dosegu dogovora o premirju v Gazi

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v torek med obiskom Katarja novinarjem ponovil zavezanost ZDA k dosegu dogovora o premirju v Gazi. Zagotovil je, da mu je izraelski premier Benjamin Netanjahu izrazil podporo prehodnemu predlogu dogovora in k temu pozval tudi palestinsko gibanje Hamas.

Blinken je že obiskal Izrael in Egipt, v ponedeljek zvečer pa je prispel še v Katar, vendar je s premierjem Mohamedom Al Tanijem, ki je na obisku Avstralije, govoril po telefonu.

"Dogovor o premirju moramo skleniti, ker so ogrožena življenja talcev, ker trpijo prebivalci Gaze in tvegajo življenja v spopadu, ki ga niso začeli in ne morejo ustaviti," je dejal Blinken glede na sporočilo State Departmenta.

Na vprašanje o tem, da izraelski mediji citirajo Netanjahuja, ki trdi, da se Izrael ne bo umaknil iz dveh strateških koridorjev v Gazi - Filadelfi in Netzarim, je Blinken odgovoril, da tega ne more komentirati, ampak lahko le ponovi to, kar mu je v ponedeljek povedal Netanjahu, ki je podprl prehodni predlog dogovora.

Načrt o umiku obstaja

Ameriški predsednik Joe Biden je 31. maja podal predlog za trajno premirje v Gazi, kasneje pa podal še ta prehodni predlog dogovora, ki vsebuje pojasnila in podrobnosti med drugim umika izraelskih sil iz Gaze. Dodal je, da ZDA ne sprejemajo dolgoročne izraelske okupacije Gaze, prehodni predlog dogovora pa je jasen glede urnika in lokacij umika izraelskih sil.

Blinken je na koncu še dodal, da je tako v Egiptu kot tudi v Katarju govoril o trenutno najhujši humanitarni krizi na svetu v Sudanu, kjer več deset milijonov ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Dejal je, da so sklicali pogovore med sprtima stranema v Švici. Dosegli so dogovor o dostavi humanitarne pomoči, nadaljujejo pa se pogajanja o sporazumu o prekinitvi sovražnosti.