Sa. B.

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
10.04

Sofia Vergara zaradi hude alergijske reakcije pristala na urgenci #video

Tik pred začetkom emmyjev je Sofia Vergara, ki bi na prireditvi morala podeliti eno od nagrad, obiskala urgenco. Pred odhodom na slovesnost je namreč imela hudo alergijsko reakcijo, ki je prizadela njeno levo oko.

Zdravstveni zaplet je 53-letna Kolumbijka delila na svojih družbenih omrežjih. Pod fotografijo, na kateri je videti, da je njeno oko močno otečeno in pordelo, je pojasnila, da je zaradi hude alergije morala obiskati urgenco: "Nisem prišla na podelitev nagrad emmy, sem pa prišla na urgenco. Žal mi je, ker sem morala odpovedati. Najbolj nora alergija na očeh, tik preden sem se usedla v avto."

Fotografiji je dodala še dva posnetka z urgence, s katerima je pokazala, kako je bil videti njen večer – na enem si Sofia Vergara oči spira z vodo. Kaj je sprožilo reakcijo, igralka ni razkrila, so se pa v komentarjih pod objavo oglasili številni zvezdniki, ki so ji zaželeli čimprejšnje okrevanje.

Na 77. podelitvi nagrad emmy, kjer so dominirale serije Adolescence, The Pitt in The Studio, bi morala podeliti nagrado za najboljšega glavnega igralca v kategoriji mini serije, antologije ali filma. Namesto nje sta vskočili Malin Akerman in Brittany Snow ter kipec podelili Stephenu Grahamu iz Netlixove uspešnice Adolescence.

