Na 77. podelitvi televizijskih nagrad emmy se je pisala zgodovina. 15-letni Owen Cooper je postal najmlajši moški dobitnik te nagrade doslej, kipec pa mu je prinesla vloga v Netflixovi seriji Adolescence. Serija je bila nagrajena v osmih kategorijah, glavni zvezdi podelitvi pa sta bili tudi seriji The Pitt in The Studio. Noah Wyle je odnesel nagrado za najboljšo moško glavno vlogo, serija The Studio režiserja Setha Rogena pa je s 13 emmyji postavila rekord za največ zmag komične serije v eni sezoni.

Rogen si je nagrado za režijo delil z dolgoletnim sodelavcem in soustvarjalcem serije Studio Evanom Goldbergom, emmyja za scenarij pa si je delil prav tako z Goldbergom in drugimi. Serija The Studio je zaradi uspešne prve sezone na podelitvi nagrad sinoči v Los Angelesu požela veliko pozornosti, Rogen pa je osvojil štiri emmyje, vključno z nagradami za igranje, režijo in scenarij.

Noah Wyle je za vlogo v seriji The Pitt prejel emmyja za najboljšega glavnega igralca v dramski seriji in tako po petih nominacijah v 90. letih za vlogo v seriji ER, ki mu niso prinesle zmage, prvič osvojil prestižno nagrado. Katherine LaNasa je osvojila nagrado za najboljšo stransko igralko v medicinski seriji HBO Max, ki je doživela pravljični večer in premagala favorite, kot sta Severance in Beli Lotos.

54-letni Noah Wyle si je prestižno nagrado prislužil prvič. Foto: Reuters

Mizoginija med najstniki, ki jo podžigajo družbena omrežja

Netflixova serija Adolescence je prevladovala na podelitvi z osmimi zmagami, vključno z nagrado za najboljšo miniserijo. Serija pripoveduje zgodbo 13-letnika iz Velike Britanije, ki je obtožen umora in raziskuje mizoginijo med najstniki, ki jo podžigajo družbena omrežja. Nagrado za najboljšega igralca je prejel soustvarjalec serije Stephen Graham, nagrado za najboljšega stranskega igralca pa 15-letni Owen Cooper, ki je postal najmlajši dobitnik nagrade emmy v zgodovini. Nagrado za najboljšo stransko igralko je prejela Erin Doherty za vlogo terapevtke, Graham pa je dobil emmyja za scenarij.

Cristin Milioti je osvojila emmyja kot najboljša glavna igralka v miniseriji The Penguin.

Stephen Graham je bil nagrajen z nagrado za glavnega igralca v miniseriji, antologijski seriji ali filmu. Foto: Reuters

Odmevala je tudi zmaga komika Stephena Colberta za njegovo večerno komično oddajo The Late Show, ki jo televizija CBS namerava zaradi pritiskov predsednika ZDA Donalda Trumpa prihodnje leto ukiniti. "Zahvaljujem se CBS, da nam je dala privilegij, da smo del tradicije poznih večernih oddaj, ki upam, da se bo nadaljevala še dolgo po tem, ko mi ne bomo več delali te oddaje," je dejal Colbert.

Letošnjo 77. podelitev nagrad emmy je vodil komik Nate Bargatze, ki se je norčeval iz televizijske industrije in med drugim dejal, da je televizija CBS televizija za belce.

Tudi rekord najstarejše ženske dobitnice v kategoriji

Britt Lower je v seriji Severance osvojila emmyja za najboljšo igralko v dramski seriji, Tramell Tillman pa nagrado za najboljšega stranskega igralca v dramski seriji. Jean Smart je četrtič osvojila nagrado za najboljšo igralko v komediji za vlogo v seriji Hacks in s 73 leti podrla lasten rekord najstarejše ženske, ki je kdajkoli osvojila nagrado v tej kategoriji. Vsi zmagovalci v igralskih kategorijah razen Smart so bili prvič nominirani.

Jean Smart je s 73 leti podrla lasten rekord najstarejše ženske, ki je kdajkoli osvojila nagrado za najboljšo igralko v komediji. Foto: Reuters

Njena soigralka in stalna partnerka Hannah Einbinder je osvojila nagrado za najboljšo stransko igralko v komediji, ob prejemu nagrade pa se je zapisala v zgodovino z neposredno kritiko ameriške Službe za priseljevanje in carine (Ice) in vzklikom "Osvobodimo Palestino!". Morda največje presenečenje podelitve je Jeff Hiller, ki je osvojil nagrado za najboljšega stranskega igralca v komediji za film Somebody Somewhere.

Rekordna noč za The Studio je pomagala Apple TV+ doseči najboljšo noč doslej na podelitvi nagrad emmy, medtem ko sta se HBO in HBO Max izenačila z Netflixom na prvem mestu med vsemi omrežji in ponudniki pretočnih storitev. Predvsem na račun The Pitt sta HBO in HBO Max, ki se za nagrade prijavljata kot ena entiteta, osvojila 30 nagrad. Netflix je med drugim osvojil pet nagrad žirije za dosežke na področju animacije, Adolescence pa mu je prinesla osem emmyjev za pretočne vsebine.



Apple TV+ je dosegel svoj najboljši rezultat na podelitvi nagrad emmy doslej z 22 nagradami, od katerih jih je 13 prejela serija The Studio. Dva druga medijska konglomerata, NBCUniversal in Disney sta letos osvojila 16 oziroma 13 emmyjev. Disneyjev izkupiček se je strmo znižal od rekordnih 60 lanskih zmag, ko sta seriji Shogun (18 zmag) in The Bear (11) sami premagali skupni izkupiček vse konkurence.

