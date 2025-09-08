Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

V ospredju podelitve nagrad MTV tokrat Lady Gaga, poklonili so se tudi Ozzyju Osbournu

Podelitev nagrad VMA | Lady Gaga je s podelitve odnesla več nagrad. | Foto Reuters

Lady Gaga je s podelitve odnesla več nagrad.

Foto: Reuters

Na nedeljski podelitvi MTV Video Music Awards (VMA) so pevko in igralko Lady Gaga, ki je prejela več nagrad, razglasili za izvajalko leta. Nagrado za najboljši videospot je prejela pevka Ariana Grande za Brighter Days Ahead, ki je bila izbrana tudi za najboljšo pop skladbo, nagrado za skladbo leta pa sta prejela ROSÉ in Bruno Mars za skladbo APT.

Gaga je osvojila tudi nagradi za najboljšo režijo in umetniško vodenje pri skladbi Abracadabra ter za najboljšo skupno izvedbo za pesem Die With A Smile, ki je nastala z glasbenikom Brunom Marsom. Skupno je bila nominirana v 12 kategorijah.

Kot je povedala ob prejemu nagrade za najboljšo izvajalko leta, poskuša umetnik s svojim ustvarjanjem povezovati duše ljudi po svetu, delo umetnika pa predstavlja disciplino za prodiranje v srce posameznika, kamor se zakorenini in ga opomni na sanje. Umetnik nosi odgovornost, da občinstvo nasmeji, požene v ples, ga razžalosti in osvobodi, "gre za gradnjo razumevanja in praznovanja skupnosti," je povedala.

Taylor Swift in Beyonce ostajata izenačeni

Za najboljšega izvajalca leta so bili nominirani tudi Taylor Swift, Beyonce, Kendrick Lamar, The Weekend, Bad Bunny in Morgan Wallen. Swift in Beyonce ostajata izenačeni s 30 nagradami na podelitvi nagrad VMA, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sabrino Carpenter so med drugim razglasili za najboljšo pop glasbenico. | Foto: Reuters Sabrino Carpenter so med drugim razglasili za najboljšo pop glasbenico. Foto: Reuters Za najboljšega novega ustvarjalca so razglasili Alexa Warrena, za najboljšo pop glasbenico pa Sabrino Carpenter. Njen album Short n' Sweet so razglasili za najboljši album leta.

Najboljša hiphop skladba je postala Anxiety glasbenice Doechii, najboljša r&b skladba Type Dangerous v izvedbi Mariah Carey, najboljša alternativna skladba pa back to friends ustvarjalca sombr. Glasbena zasedba Coldplay je za ALL MY LOVE prejela nagrado za najboljšo rock skladbo, glasbenica Shakira nagrado za najboljšo latino skladbo za Soltero, izvajalke LISA, Doja Cat in Raye za najboljšo K POP skladbo Born Again. Za najboljšo skladbo z afro ritmi so razglasili PUSH 2 START glasbenice Tyle, za najboljšo country skladbo pa Am I Okay? Megan Moroney.

Najboljša glasbena zasedba je postala BLACKPINK, za pesem poletja pa so razglasili Just Keep Watching iz filma F1: The Movie v izvedbi Tate McRae.

Kolaž pesmi Ozzyja Osbourna

Z nastopom zasedbe Aerosmith in glasbenika Yungblud so se na podelitvi nagrad poklonili tudi Ozzyju Osbournu, nekdanjemu frontmanu britanske skupine Black Sabbath, ki je julija umrl v 77. letu starosti. Umrl je nekaj tednov po velikem koncertu v Birminghamu, na katerem so se ponovno zbrali prvotni člani te kultne heavy metal skupine.

Tako so se na prireditvi poklonili pokojnemu Osbournu:

Nagrade VMA podeljujejo od leta 1984. Oboževalci lahko za svoje favorite glasujejo na spletu.

