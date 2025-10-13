Konec je: s TV-zaslonov se poslavlja eden najbolj znanih kanalov

Pri ameriškem Paramount Global, globalnem velikanu multimedijske industrije, so se odločili, da bodo konec leta 2025 oziroma leta 2026 v več državah v Evropi ukinili predvajanje legendarnega glasbenega televizijskega kanala MTV Music in več z njim povezanih drugih MTV-jevih kanalov.

Televizijski kanal MTV Music, ki velja za popkulturno institucijo, bo po 31. decembru 2025 najprej ugasnil v Veliki Britaniji in na Irskem. Ob MTV Music se bo končalo tudi predvajanje tematskih glasbenih kanalov MTV 80s, MTV 90s, Club MTV in MTV Live. Edini preostali z MTV povezani kanal, ki ga bo v Evropi še mogoče gledati, bo MTV HD.

Kje bodo še izklopili MTV Music?

Izklopi predvajanja bodo nato sledili v drugih evropskih državah, kot so Avstrija, Nemčija, Francija, Poljska, Madžarska. Paramount Global bo kanale ukinil tudi na drugih celinah, in sicer v Braziliji in v Avstraliji.

Slovenija, kjer so gledalcem na voljo kanali MTV HD, MTV Hits, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s in Club MTV, ni posebej omenjena.

Glasbo na kanalih MTV predvajajo že več kot 44 let. Foto: Shutterstock

Zakaj konec za MTV Music v Evropi?

Na odločitev družbe Paramount Global, da v evropskih državah ugasne kanale MTV Music in druge glasbene kanale, povezane z MTV, sta po poročanju ameriških medijev najverjetneje ključno vplivala dva dejavnika.

Eden je bil zagotovo kleščenje stroškov, ki je povezano z združitvijo družbe Paramount Global s podjetjem Skydance Media, drugi pa je dejstvo, da so se navade gledalcev, kar zadeva poslušanje glasbenih vsebin, v zadnjih letih korenito spremenile, odkrivanje nove glasbe in konzumiranje že znane pa se je preselilo na svetovni splet.