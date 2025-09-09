Legendarni igralec Michael Caine se pripravlja na vrnitev v središče pozornosti. Po poročanju revije Variety se za vlogo v nadaljevanju filma Zadnji lovec na čarovnice (The Last Witch Hunter), v katerem je leta 2015 zaigral ob boku Vina Diesla, vrača iz pokoja. Čeprav dogovor še ni dokončno sklenjen, je 92-letnik povezan s projektom in pričakujejo njegovo vrnitev.

Film Zadnji lovec na čarovnice, ki ga je režiral Breck Eisner in je delno zasnovan na Dieslovih kampanjah za otroke Dungeons and Dragons, spremlja nesmrtnega lovca na čarovnice Kaulderja (igra ga Vin Diesel). Ta se bori proti kugi, ki jo z namenom, da uniči svet, razširi kraljica čarovnic (Julie Engelbrecht). Pomaga mu Caine v vlogi Dolana, 36. duhovnika v dolgoletni tradiciji boja proti čarovnicam.

Čeprav je prvotni film v Severni Ameriki zabeležil le 27 milijonov dolarjev (22,93 milijona evrov) zaslužka, so večjo uspešnost prepoznali v tujini, kjer je s 119 milijoni dolarjev (101,08 milijona evrov) pritegnil bistveno več gledalcev.

Eden najbolje gledanih filmov na Netflixu

Posneli bodo nadaljevanje filma Zadnji lovec na čarovnice, s katerim se na filmska platna vračata Michael Caine in Vin Diesel. Foto: Guliverimage Za snemanje nadaljevanja filma so se po desetih letih odločili tudi zaradi izjemne gledanosti filma na pretočnih platformah, kot je Netflix. "Zadnji lovec na čarovnice je od premiere v kinodvoranah postal svetovno priljubljen film, občinstvo pa ga v zadnjem desetletju ponovno odkriva in gleda na vseh platformah. To navdušenje je jasno pokazalo, da obstaja želja po več zgodbah, postavljenih v ta svet," je v izjavi, ki je potrdila nadaljevanja, dejal predsednik skupine Lionsgate Adam Fogelson. "Z Vinom Dieslom sva skozi leta že večkrat sodelovala in on je prava sila v naši industriji. Navdušen sem, da se ponovno združujem z njim, ko se vrača v to ikonično vlogo, in navdušen sem nad tem, kako nam napredek v filmski tehnologiji zdaj omogoča, da nadaljevanje zagotovimo v še bolj ambicioznem obsegu," je dodal.

Nadaljevanje filma bi bil prvi celovečerec Michaela Caina, potem ko je leta 2023 v 90. letu starosti napovedal, da se upokojuje.

Preberite tudi: