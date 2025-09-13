Oven

Danes boste svet videli bolj pasivno. Kljub temu, da boste v domačem krogu, bodo vaše misli daleč proč. Res je, da pri delu ni vse tako, kot bi moralo biti, toda najbolje bi bilo, da bi ohranili upanje in optimizem. Današnji dan izkoristite za sprostitev, odpravite se v naravo in ponovno odkrijte vaš notranji jaz.

Bik

Usmerili se boste na določeno pot, a boste še danes naleteli na težave zaradi tem, ki jih boste spregledali. Pazite se ljudi, ki vas bodo obkrožali. Razmislite, kako vaša dejanja vplivajo na njih. Nikar ne spremenite nato svoje smeri, ampak morali pa boste spremeniti določene stvari, da bodo tudi vsi ostali zadovoljni.

Dvojčka

Razočaranje na osebnostnem področju vam bo kratilo spanec. Čas je, da sprejmete, da na svetu ne obstajajo le dobri in iskreni ljudje. Prenehajte sanjariti. Poiščite način, s katerim se boste odzvali. Bodite velikodušni, saj boste tako presenetili nasprotnike. Tudi danes bodite previdni, ko bo šlo za denarne zadeve.

Rak

Dan bo minil bolj ali manj ravnodušno, vzdušje pa bo pesimistično. Pričakujte težave v družini. Bližnjih danes ne pustite na cedilu, saj bodo potrebovali vaš nasvet. Težave skušajte odpraviti čimprej. Začnite s pogovorom. Zapleti bodo negativno vplivali na vaše počutje. Zaupajte svoje občutke najbližjemu.

Lev

Predstavniki moškega spola boste osamljeni. Ne bodite tako pesimistični, slediti morate pozitivnim mislim. Sreča je dosegljiva tudi za vas. Nežnejši spol pa bo moral biti danes previdnejši. Morda boste čutile, da se vam partner danes izogiba. Razmislite, ali imate za to tudi razlog. Samski, pred vami so dnevi sreče.

Devica

Počasi boste spoznavali, da živite v neki iluziji. Obstaja možnost, da partner ne bo nikoli izpolnil vseh vaših pričakovanj. V tem primeru premislite o smiselnosti skupne prihodnosti. Če ste samski, se boste vklopili v novo družbo, kjer boste navdušeni nad novim poznanstvom. Končno vas bo nekdo popolnoma razumel.

Tehtnica

Ne zavedate se, da je igranje z ognjem res lahko zelo nevarno. Ne vtikajte svojega nosu tja, kamor ne sodi, saj utegnete utrpeti neljube posledice. Raje se držite zase in opravljajte svoje dolžnosti, nikar pa ne pojdite preko svojih pristojnosti. Na področju čustev boste imeli predvsem samski nove možnosti za ljubezen.

Škorpijon

V skrbeh ste bili neupravičeno, saj se je situacija, ki vas je razjedala, obrnila na pravo pot. Prav pa je bilo, da ste naredili čisto vse, kar je bilo v vaši moči, da bi bil rezultat na koncu za vse čim bolj pozitiven. Na srečo se je vse obrnilo dobro in sedaj ste lahko mirni. Oddahnite si in se sprostite.

Strelec

Danes boste morali biti zelo previdni z denarjem. Zdi se, da vam finance neprestano predstavljajo težave. Čutili boste nemir in strah pred tem, da bi se znašli v hujši situaciji. Vsekakor premislite o dodatnem delu, saj vas bo to lahko rešilo. Ne zbežite stran od rešitve. Skrajni čas je, da se soočite z nastalo situacijo.

Kozorog

Čutite, da vaše življenje postaja dolgočasno. Vsak dan je enak, kar vas ubija. Sami poskrbite za določeno dogajanje in popestritev. Vsekakor pričakujte ogromno novih možnosti na področju dela. Čas je, da pokažete skrb in željo po spremembah. Pričnite iskati nove podvige in se ozrite okoli sebe. Ne zastirajte si pogleda.

Vodnar

Pripravite se na prihajajoče obdobje, saj vam bo to zagotovo naklonjeno. Dobro vam bo šlo v odnosih, prijateljstvu in ljubezni. Morda čutite, da niste naredili dovolj za bližnje. Danes je pravi dan, v katerem lahko pokažete vso svojo naklonjenost. Ne odlašajte več! Čas hiti. Ne pozabite na pomemben delovni opravek.

Ribi

Kriza na ljubezenskem področju je končno mimo. Vezani boste čutili, da se s svojim partnerjem razumeta vsak dan bolje. Samski pa boste zaskrbljeni zaradi simpatije. Čutili boste, da občuduje nekoga drugega. Pokažite ji, da ji zaupate, saj boste v primeru drugačnega ravnanja dosegli ravno nasprotni učinek.