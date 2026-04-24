Vojna v Iranu: se stvari vendarle pomikajo v pravo smer? #vŽivo

Bela hiša je danes potrdila, da bosta pogajalca Steve Witkoff in Jared Kushner v soboto odpotovala v Pakistan na nov krog pogovorov z Iranom, poročajo tuje tiskovne agencije.

19.44 Bela hiša: Witkoff in Kushner v soboto v Pakistan na pogovore o Iranu

19.30 Hegseth: Iran lahko sklene "dober dogovor"

12.30 Izrael in Hezbolah se kljub premirju obstreljujeta

11.00 Nemški ladji kljub blokadi uspelo skozi Hormuško ožino

10.45 Papež ZDA in Iran pozval k pogajanjem

8.00 Trump med premirjem pričakuje srečanje voditeljev Izraela in Libanona

7.45 Tretja ameriška letalonosilka prispela v bližino Irana

6.10 Voditelji EU o vojni na Bližnjem vzhodu še s kolegi iz regije

6.00 Izrael in Libanon podaljšala premirje za tri tedne



"Lahko potrdim, da bosta posebni odposlanec Witkoff in Jared Kushner jutri zjutraj spet odšla v Pakistan, da bi sodelovala na pogovorih ... s predstavniki iranske delegacije," je za Fox News danes povedala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt.

Predsednikov zet Jared Kushner (na fotografiji) in posebni odposlanec Steve Witkoff sta se z Iranci pogajala že tik preden so ZDA skupaj z Izraelom 28. februarja sprožile napade, med katerimi je umrlo več najvišjih uradnikov države na čelu z ajatolo Alijem Hamenejem. Zadnji krog mirovnih pogajanj je potekal 11. aprila, prav tako v Islamabadu, vendar ni prinesel preboja. Foto: Reuters

Televizijska mreža CNN, ki se je sklicevala na neimenovani vladni vir, je pred tem danes poročala, da se je ameriški predsednik Donald Trump odločil, da bosta Witkoff in Kushner v Pakistan odpotovala do konca tedna.

Na iranski strani naj bi v Islamabad na pogajanja odpotoval zunanji minister Abas Aragči. V primeru, da se bo zgodil napredek, naj bi v pakistansko prestolnico kasneje odpotoval še ameriški podpredsednik JD Vance.

CNN še poroča, da ZDA kot dovolj visokega iranskega uradnika za pogovore z Vanceom obravnavajo le predsednika parlamenta Mohameda Bagerja Galibafa, ki za zdaj ne načrtuje poti v Pakistan.

19.30 Hegseth: Iran lahko sklene "dober dogovor"

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je danes dejal, da ima Iran možnost skleniti "dober dogovor" z Washingtonom, pri tem pa Teheran pozval, naj opusti jedrsko orožje. Zatrdil je še, da se ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč širi in postaja globalna. Evropska prizadevanja glede proste plovbe v Hormuški ožini pa je zavrnil kot neresna.

Obrambni minister ZDA je ponovil, da je ameriška vojska pripravljena na ponoven napad, če ne bo dogovora. "Imamo ves čas na svetu, kot je dejal predsednik Trump," je Hegseth ponovil besede ameriškega predsednika. Dodal je, da je "žogica na iranski strani". Foto: Reuters

Hegseth je na današnji novinarski konferenci v Washingtonu povedal, da ima Teheran možnost "skleniti dober in moder dogovor". "Iran ve, da imajo še vedno odprto okno za sprejemanje modrih odločitev ... za pogajalsko mizo. Vse, kar morajo storiti, je, da na preverljiv način opustijo svoje jedrsko orožje," je dejal. Ob tem je po poročanju tujih tiskovnih agencij zatrdil, da Iran "nikoli ne bo imel jedrske bombe".

Kot je še poudaril Hegseth, se ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč "širi in postaja globalna". "Nihče ne pluje iz Hormuške ožine kamorkoli na svetu brez dovoljenja ameriške mornarice," je povedal. Dodal je, da bo v prihodnjih dneh na območje prispela še ena ameriška letalonosilka. Tam so sicer že tri.

12.30 Izrael in Hezbolah se kljub premirju obstreljujeta

Izrael in proiransko gibanje Hezbolah nadaljujeta medsebojno obstreljevanje kljub premirju, ki so ga v četrtek podaljšali za tri tedne. Pobudo za podaljšanje premirja je po poročanju BBC dala libanonska vlada, ki je izrazila pripravljenost izvesti ustrezne korake za razorožitev Hezbolaha, če izraelska vojska zapusti Libanon.

Izraelske obrambne sile so sporočile, da so prestregle več raket, izstreljenih iz Libanona. Hezbolah je na družbenem omrežju Telegram potrdil napade, Izrael pa je na omrežju X sporočil, da je ubil tri ljudi, ki jih je označil za "Hezbolahove teroriste", potem ko so ti proti ozemlju Izraela neuspešno izstrelili raketo.

Hezbolah naj bi po navedbah Izraela v dveh različnih primerih z raketami napadel tudi izraelske vojake v južnem Libanonu.

"Dejanja predstavljajo očitne kršitve premirja," je sporočila izraelska vojska. Libanonska državna tiskovna agencija medtem poroča, da je Izrael danes zjutraj izvedel napade na območju mesta Tyre na jugozahodu države.

Libanonski minister za informacije Paul Morcos je v pogovoru za BBC med drugim povedal, da je libanonska vlada pripravljena izvesti ustrezne korake za razorožitev Hezbolaha in da je pobudo za podaljšanje premirja dal Bejrut. Kot pogoj je navedel "prenehanje izraelskih zračnih, kopenskih ali pomorskih operacij proti Libanonu".

Zatrdil je še, da je izraelska okupacija ovira na poti k napredku, za katerega so si prizadevali pred začetkom ameriško-izraelske vojne z Iranom. "Pripravljeni smo izvesti nadaljnje korake, da bi na mejo napotili libanonsko vojsko," je dodal.

11.00 Nemški ladji kljub blokadi uspelo skozi Hormuško ožino

Nemško ladjarsko podjetje Hapag-Lloyd je potrdilo, da je eni izmed njihovih ladij uspelo prepluti Hormuško ožino kljub napetim razmeram in blokadi.

Štiri njihove ladje ostajajo v Perzijskem zalivu, medtem ko podrobnosti o prehodu niso znane. Razmere na območju ostajajo negotove, saj Iran omejuje plovbo, ZDA pa izvajajo nadzor nad regijo.

10.45 Papež ZDA in Iran pozval k pogajanjem

Papež Leon XIV. je ob vračanju z afriške turneje ZDA in Iran pozval, naj se vrnejo k mirovnim pogajanjem. Dogajanje na Bližnjem vzhodu je označil za kaotično, obenem pa se zavzel za "kulturo miru" ob reševanju sporov brez uporabe vojaške sile, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Papež Leon XIV. Foto: Reuters "Enkrat Iran reče da, drugič ZDA rečejo ne in obratno. Ne vemo, kam bo to privedlo," je dejal papež in dodal, da bi rad "spodbudil vse, da najdejo odgovore na trenutno dogajanje, ki izvirajo iz kulture miru, ne sovraštva in delitev".

Kot navaja DPA, je v pogovoru z novinarji, ki so se z njim z letalom vračali iz Ekvatorialne Gvineje, obsodil ubijanje protestnikov in izvrševanje smrtnih kazni v Iranu.

Svetega očeta, ki kot prvi papež prihaja iz ZDA, je prejšnji teden ostro kritiziral predsednika ZDA Donald Trump in ga obtožil, da ni dovolj jasno obsodil dejanj Irana proti lastnemu ljudstvu. Tokrat je papež obsodil "vsa dejanja, ki so nepravična, in vse uboje ljudi", pri čemer Trumpa ni omenil.

V odzivu na kritike ameriškega predsednika je prejšnji teden dejal, da nima nobene potrebe po konfrontaciji s Trumpom, a da tudi ne bo dopustil, da bi ga ta kakorkoli zastraševal.

Vodja Katoliške cerkve naj bi sicer potoval s fotografijo libanonskega dečka, ki ga je Izrael ubil v napadu na cilje šiitskega gibanja Hezbolah v Libanonu. Deček in papež naj bi se ob njegovem obisku Libanona lani namreč srečala.

8.00 Trump med premirjem pričakuje srečanje voditeljev Izraela in Libanona

Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump naznanil tritedensko podaljšanje prekinitve ognja med Izraelom in Libanonom, je v četrtek izrazil tudi pričakovanje, da bo v prihodnjih tednih v Beli hiši gostil izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in libanonskega predsednika Josepha Aouna, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Mislim, da so možnosti za mir zelo dobre. Menim, da bi moralo biti to preprosto," je Trump dejal ob srečanju veleposlanikov Izraela in Libanona v Beli hiši.

Pred tem je ameriški predsednik naznanil tritedensko podaljšanje krhkega premirja v Libanonu, ki bi se izteklo v nedeljo. Libanonsko proiransko gibanje Hezbolah, ki se je v vojno na Bližnjem vzhodu z napadi na Izrael vpletlo v začetku marca, podaljšanja še ni komentiralo. Na pogovorih veleposlanikov Izraela in Libanona v Washingtonu Hezbolah sicer ni sodeloval. V gibanju namreč menijo, da so pogovori z Izraelom nesmiselni, a naj bi kljub temu prekinitev ognja spoštovali.

7.45 Tretja ameriška letalonosilka prispela v bližino Irana

Iz centralnega poveljstva Združenih držav Amerike (CENTCOM), ki nadzoruje operacije na Bližnjem vzhodu, so sporočili, da je v Indijski ocean prispela tretja ameriška letalonosilka USS George H. W. Bush. S tem ZDA še bolj krepijo vojaško prisotnost v regiji.

6.10 Voditelji EU o vojni na Bližnjem vzhodu še s kolegi iz regije

Voditelji držav članic EU bodo danes na Cipru o dogajanju na Bližnjem vzhodu razpravljali še z vodilnimi predstavniki Egipta, Libanona, Jordanije, Sirije in Sveta za sodelovanje v Perzijskem zalivu (GCC). Neformalni vrh EU bodo sicer končali z razpravo o predlogu prihodnjega dolgoročnega proračuna EU (MFF).

Predsedniki vlad in držav članic Unije bodo s predsedniki Egipta Abdelom Fatahom Al Sisijem, Libanona Josephom Aounom in Sirije Ahmedom Al Šaro ter jordanskim kronskim princem Huseinom in generalnim sekretarjem GCC Jasemom Al Budaivijem govorili o vojnah v Iranu in Libanonu, v katerih sicer trenutno velja krhka prekinitev ognja, pa tudi o iranskih napadih na države v regiji.

Pričakovati je, da bodo razpravljali tudi o možnostih sodelovanja pri zagotavljanju proste plovbe skozi Hormuško ožino, ki je ključna za prevoz energentov.

Voditelji članic Unije, med katerimi ni premierja Roberta Goloba, so sicer o odzivu na bližnjevzhodno vojno in njene posledice za evropsko gospodarstvo, ki ima zaradi teh težave z visokimi cenami energije, govorili že v četrtek zvečer.

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je glede tega poudaril, da je treba podpreti prebivalstvo in podjetja pri spoprijemanju s posledicami energetske krize, obenem pa pospešiti energetski prehod.

Delovno kosilo voditeljev članic Unije z vodilnimi predstavniki iz regije Bližnjega vzhoda bo potekalo po neformalnem zasedanju Evropskega sveta, na katerem se bodo danes posvetili predlogu dolgoročnega proračuna EU za obdobje 2028–2034. V središču te razprave bo vprašanje, kako zagotoviti zadostna finančna sredstva za izpolnitev vseh ciljev EU, vključno z novimi lastnimi viri financiranja proračuna.

6.00 Izrael in Libanon podaljšala premirje za tri tedne

Prva desetdnevna prekinitev ognja med Izraelom in libanonsko šiitsko milico Hezbolah je bila sprejeta 16. aprila, potem ko je ameriško-izraelska vojna proti Iranu povzročila tudi spopade med Hezbolahom in Izraelom.

"Pogovori so potekali zelo dobro," je na omrežju Truth Social v četrtek objavil Trump in dodal, da bodo ZDA sodelovale z Libanonom, da ga pomagajo zaščititi pred Hezbolahom.

Pogajanja so na Trumpovo željo iz State Departmenta preselili v Belo hišo, kjer je izraelski veleposlanik v ZDA Ječiel Leiter na koncu dejal, da si Izrael in Libanon še nikoli nista bila bližje, kot sta zdaj, je poročala televizija ABC.

Trumpu in podpredsedniku JD Vanceu se je zahvalil za prizadevanja in zagotovil, da si bo Izrael še naprej prizadeval za mir.

Podobno se je Trumpu za predsedovanje temu zgodovinskemu dogodku zahvalila tudi libanonska veleposlanica v ZDA Nada Hamadeh Moavad. "Mislim, da bomo z vašo pomočjo in podporo Libanon naredili spet velik," je dejala.