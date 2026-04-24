ZDA Donald Trump Nato Španija Pedro Sanchez

Petek, 24. 4. 2026, 13.09

Pentagon naj bi razmišljal o možnosti suspenza Španije iz Nata

Pedro Sanchez | Španski premier Pedro Sanchez je v odzivu na poročanje o suspenzu Španije dejal, da ni zaskrbljen. | Foto Reuters

Španski premier Pedro Sanchez je v odzivu na poročanje o suspenzu Španije dejal, da ni zaskrbljen.

V internem elektronskem sporočilu Pentagona so opisane možnosti, s katerimi bi ZDA lahko kaznovale zaveznice v zvezi Nato, ker te po njihovi oceni niso podprle ameriško-izraelskih operacij proti Iranu. Ena od omenjenih možnosti je tudi suspenz Španije, je neimenovan ameriški uslužbenec povedal tiskovni agenciji Reuters.

V sporočilu, ki naj bi po navedbah vira krožilo v visokih krogih Pentagona, je bilo izraženo nezadovoljstvo nad zaveznicami, ki so bile po mnenju ZDA zadržane oziroma ameriški vojski niso dovolile uporabe vojaških oporišč na svojem ozemlju in zračnega prostora za potrebe napadov na Iran.

Vir sicer ni razkril, na kakšen način bi ZDA lahko dosegle suspenz Španije iz Nata, Reutersu pa za zdaj ni uspelo preveriti, ali znotraj zavezništva obstaja mehanizem, ki bi to omogočal.

Sancheza ne skrbi

Španski premier Pedro Sanchez je danes v odzivu na poročanje o suspenzu dejal, da ni zaskrbljen. Poudaril je, da je njegova država zvesta partnerica, ki da vedno izpolnjuje svoje odgovornosti v okviru zavezništva in mednarodnega prava.

"Naših odločitev ne sprejemamo na podlagi elektronskih sporočil, sprejemamo jih na podlagi uradnih dokumentov in vladnih stališč, v tem primeru ZDA. Stališče španske vlade je jasno – polno sodelovanje z našimi zaveznicami, toda vedno v okviru mednarodnega prava," je Sanchez pojasnil ob prihodu na neformalni vrh EU na Cipru.

Tiskovna predstavnica Pentagona Kingsley Wilson je na vprašanja Reutersa v povezavi z elektronskim sporočilom spomnila na Trumpove besede, da jim zaveznice kljub vsemu, kar so ZDA storile za Nato, niso stale ob strani. Dodala je, da bo ameriško ministrstvo za obrambo predsedniku priskrbelo "kredibilne možnosti, da bo lahko zagotovil, da naše zaveznice ne bodo več brezzobi tiger", temveč da bodo izpolnile svoje dolžnosti.

Španija, Francija in Italija ameriškim letalom na poti v Iran niso dovolile ne preletov svojih zračnih prostorov ne uporabe vojaških oporišč. Združeno kraljestvo je ZDA sprva prav tako zavrnilo, pozneje pa jim je dovolilo uporabo baz za obrambne operacije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški predsednik Donald Trump je v zadnjem času zaveznice v Natu ostro kritiziral tudi zato, ker svojih mornaric niso želele poslati na pomoč v Hormuško ožino, ki jo je Teheran po ameriško-izraelskih napadih na Iran praktično zaprl. Trump je celo dejal, da razmišlja o umiku ZDA iz Nata, toda omenjeni dokument te možnosti po informacijah vira ne vsebuje.

Omenjeno elektronsko sporočilo je po navedbah vira prav tako vključevalo možnost, da ZDA ponovno razmislijo o svojem diplomatskem stališču glede britanskih zahtev po Falklandskem otočju. Ti so predmet dolgoletnega spora med Združeni kraljestvom in Argentino.

