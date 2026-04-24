Ameriški predsednik Donald Trump je pred dnevi pripravil sprejem za letošnje prvake v univerzitetnih športnih ligah NCAA. Dogodka v Beli hiši v Washingtonu se je udeležila tudi 19-letna slovenska strelka Hana Strakušek z univerze West Virginia.

"Z ekipo smo si najprej ogledali glavne znamenitosti Washingtona, nato pa se odpravili v predsedniško rezidenco. Že ob prihodu nas je pričakala glasba 'We Are the Champions' (Mi smo prvaki; opomba STA), vrhunec obiska pa je bilo srečanje z ameriškim predsednikom Trumpom. Po njegovem govoru in čestitkah za naše športne uspehe smo se tudi fotografirali, daljšega pogovora pa nismo opravili, vse je šlo precej hitro," je vtise iz Bele hiše za STA najprej strnila mlada strelka iz Trbovelj.

"Res je bilo lepo. Tak trenutek si zapomniš za vse življenje," je po sprejemu v Beli hiši, ki so se ga udeležili tudi letošnji prvaki NCAA v golfu, tenisu, odbojki, bowlingu in ženskem nogometu dodala Strakušek, ki se je po opravljeni srednji puškarski šoli na Avstrijskem Koroškem odločila za študij ekonomije in športnega treniranja na univerzi v Zahodni Virginiji.

Strelska selekcija univerze West Virginia velja za pravo institucijo v ligi NCAA. Mountaineers so prejšnji mesec na zaključnem turnirju v Columbusu v ameriški zvezni državi Ohio v ekipni konkurenci osvojili drugi zaporedni in skupno že 21. naslov študentskih prvakov ter so daleč pred vsemi na tej razpredelnici.

Univerza Alaska je doslej osvojila enajst, Kentucky in TCU po štiri, Tennessee Tech tri, Murray State dva, Army pa en ekipni naslov. V posamični konkurenci so se strelci in strelke v zračni puški iz West Virginie doslej veselili 15 naslovov, tekmovalke in tekmovalci iz Alaske in Murray State jih imajo po šest.

Za Mountaineers sicer nastopajo nekatere najbolj nadarjene strelke in strelci iz Evrope in ZDA, med njimi je trenutno najbolj znana v mednarodni članski konkurenci že uveljavljena Francozinja Oceanne Muller.

Za univerzo iz Morgantowna sta poleg Strakušek v preteklosti nastopala tudi Živa Dvoršak, trikratna olimpijka iz Londona 2012, Ria de Janeira 2016 in Tokia 2021 ter nosilka srebrnega odličja z ekipne tekme na evropskem prvenstvu v Osijeku 2021 in bronastega s posamične tekme v Odenseju 2013, ter Andraž Poje.

Navdušila jo je Živa Dvoršak

"Za študij na West Virginii me je navdušila prav Živa Dvoršak, ki me je tudi povezala s trenerjem Jonom Hammondom. Najprej so me povabili na pogovor, po nekajdnevnem preizkusu pa sem se odločila, da svojo izobraževalno in športno pot nadaljujem v ZDA. Z izpolnjevanjem študijskih obveznosti zaenkrat nimam težav, veseli me tudi moj napredek na strelskem področju," je v zvezi s tem dejala Strakušek, ki sta jo v svet strelstva popeljala starša Vesna in Oto, nekdanja člana slovenske strelske reprezentance.

Strelka iz Zasavja je imela več kot leto dni težave s poškodbo zapestja. "Pred dnevi sem imela zdravniški pregled. Srčno upam, da je bil tudi zadnji," je še dodala Strakušek, ki se bo čez dober teden ponovno vrnila v domovino.