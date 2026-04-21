Inter po vstopnico za finale brez najboljšega strelca

Kdo bo zaigral v finalu italijanskega pokalnega tekmovanja 13. maja na Olimpijskem stadionu v Rimu? Danes bo znan prvi finalist. Bo to Inter ali Como? Črno-modre delijo v serie A le še milimetri do državnega naslova, saj imajo pred najbližjim tekmecem ogromnih 12 točk prednosti, v pokalnem tekmovanju pa so si na prvi polfinalni tekmi v Comu priigrali pozitivno izhodišče, saj se je dvoboj končal brez zadetkov. Interju gre imenitno na San Siru. Na zadnjih dveh tekmah so dosegli kar osem golov, tako da bi lahko danes ljubitelji nogometa v Milanu spremljali povsem drugačno tekmo od tiste, ki se je v Comu končala z nepriljubljenim rezultatom 0:0.

Gostitelji se bodo v boj za finale pokala podali brez najboljšega strelca Lautara Martineza, ki je odsoten zaradi poškodbe mečne mišice. V napadu naj bi tako pod taktirko Cristiana Chivuja od prve minute sodelovala Francoza Marcus Thuram in Ange-Yoan Bonny. Inter bo pogrešal tudi Alessandra Bastonija, pri Comu, ki v Italiji prisega na legionarje in navdušuje z igrivim in napadalnim nogometom, pa ne bosta na voljo Sergi Roberto in Jayden Addai. Na vratih Interja naj bi stal Josep Martinez.

Italijanski pokal, polfinale (povratni tekmi):

Torek, 21. april:

Sreda, 22. april: