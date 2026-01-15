Varnostni test EuroNCAP ostaja pomemben del ocenjevanja novih avtomobilov, pri katerih se aktivna in pasivna varnost izboljšuje iz leta v leto. Ker se standardi testov spreminjajo, rezultati med leti niso primerljivi, prav tako ne med posameznimi razredi v tekočem letu. Zato pri EuroNCAP niso objavili skupnega varnostnega zmagovalca leta 2025, temveč najbolj prepričljive po posameznih razredih. Za nekatere zmagovalca niso objavili, če je bilo testiranih avtomobilov v razredu premalo.

Med šestimi zmagovalci razredov sta le dva evropska avtomobila, kar kaže na visoko varnostno raven večine novosti tako iz ZDA kot predvsem daljne Azije.

Zmagovalci:

Manjši družinski avtomobil: mercedes CLA

Mestni mini avtomobil: mini cooper E

Večji družinski avtomobil: tesla model 3

Manjši SUV: tesla model Y

Poslovni avtomobil: polestar 3

Večji SUV: smart #5

Rezultati testov zmagovalcev po razredih:

zaščita odraslih zaščita otrok zaščita pešcev varnostni sistemi mercedes CLA 94 % 89 % 93 % 85 % mini cooper E 89 % 87 % 77 % 79 % tesla model 3 90 % 93 % 89 % 87 % tesla model Y 91 % 93 % 86 % 92 % polestar 3 90 % 93 % 79 % 83 % smart #5 88 % 93 % 84 % 92 %

