Četrtek, 15. 1. 2026, 5.57
0 minut
EuroNCAP
EuroNCAP razglasil najbolj varne avtomobile: šest zmagovalcev, med njimi le dva evropska
Pri organizaciji EuroNCAP so izpostavili varnostno najbolj prepričljive avtomobile zadnjega leta.
Varnostni test EuroNCAP ostaja pomemben del ocenjevanja novih avtomobilov, pri katerih se aktivna in pasivna varnost izboljšuje iz leta v leto. Ker se standardi testov spreminjajo, rezultati med leti niso primerljivi, prav tako ne med posameznimi razredi v tekočem letu. Zato pri EuroNCAP niso objavili skupnega varnostnega zmagovalca leta 2025, temveč najbolj prepričljive po posameznih razredih. Za nekatere zmagovalca niso objavili, če je bilo testiranih avtomobilov v razredu premalo.
Med šestimi zmagovalci razredov sta le dva evropska avtomobila, kar kaže na visoko varnostno raven večine novosti tako iz ZDA kot predvsem daljne Azije.
Zmagovalci:
- Manjši družinski avtomobil: mercedes CLA
- Mestni mini avtomobil: mini cooper E
- Večji družinski avtomobil: tesla model 3
- Manjši SUV: tesla model Y
- Poslovni avtomobil: polestar 3
- Večji SUV: smart #5
Rezultati testov zmagovalcev po razredih:
|zaščita odraslih
|zaščita otrok
|zaščita pešcev
|varnostni sistemi
|mercedes CLA
|94 %
|89 %
|93 %
|85 %
|mini cooper E
|89 %
|87 %
|77 %
|79 %
|tesla model 3
|90 %
|93 %
|89 %
|87 %
|tesla model Y
|91 %
|93 %
|86 %
|92 %
|polestar 3
|90 %
|93 %
|79 %
|83 %
|smart #5
|88 %
|93 %
|84 %
|92 %