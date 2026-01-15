Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
15. 1. 2026,
5.57

Osveženo pred

0 minut

EuroNCAP

Četrtek, 15. 1. 2026, 5.57

0 minut

EuroNCAP

EuroNCAP razglasil najbolj varne avtomobile: šest zmagovalcev, med njimi le dva evropska

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

EuroNCAP varnost test | Foto EuroNCAP

Foto: EuroNCAP

Pri organizaciji EuroNCAP so izpostavili varnostno najbolj prepričljive avtomobile zadnjega leta.

varnost EuroNCAP avto léta
Avtomoto Varnost finalistov izbora Slovenski avto leta? Le eden ima pet zvezdic, eden pa le tri.

Varnostni test EuroNCAP ostaja pomemben del ocenjevanja novih avtomobilov, pri katerih se aktivna in pasivna varnost izboljšuje iz leta v leto. Ker se standardi testov spreminjajo, rezultati med leti niso primerljivi, prav tako ne med posameznimi razredi v tekočem letu. Zato pri EuroNCAP niso objavili skupnega varnostnega zmagovalca leta 2025, temveč najbolj prepričljive po posameznih razredih. Za nekatere zmagovalca niso objavili, če je bilo testiranih avtomobilov v razredu premalo.

Med šestimi zmagovalci razredov sta le dva evropska avtomobila, kar kaže na visoko varnostno raven večine novosti tako iz ZDA kot predvsem daljne Azije. 

Zmagovalci:

  • Manjši družinski avtomobil: mercedes CLA
  • Mestni mini avtomobil: mini cooper E
  • Večji družinski avtomobil: tesla model 3
  • Manjši SUV: tesla model Y
  • Poslovni avtomobil: polestar 3
  • Večji SUV: smart #5

Rezultati testov zmagovalcev po razredih:

zaščita odraslih zaščita otrok zaščita pešcev varnostni sistemi
mercedes CLA 94 % 89 % 93 % 85 %
mini cooper E 89 % 87 % 77 % 79 %
tesla model 3 90 % 93 % 89 % 87 %
tesla model Y 91 % 93 % 86 % 92 %
polestar 3 90 % 93 % 79 % 83 %
smart #5 88 % 93 % 84 % 92 %
EuroNCAP
Avtomoto Nova merila varnostnih testov: kakšen bo vpliv na avtomobile? Prvi namigi so jasni.

EuroNCAP varnost test | Foto: EuroNCAP Foto: EuroNCAP EuroNCAP varnost test | Foto: EuroNCAP Foto: EuroNCAP EuroNCAP varnost test | Foto: EuroNCAP Foto: EuroNCAP EuroNCAP varnost test | Foto: EuroNCAP Foto: EuroNCAP EuroNCAP varnost test | Foto: EuroNCAP Foto: EuroNCAP EuroNCAP varnost test | Foto: EuroNCAP Foto: EuroNCAP

EuroNCAP
