Avtor:
STA

Ponedeljek,
30. 3. 2026,
15.50

doping newyorški maraton Albert Korir

Doping

Albertu Korirju petletna prepoved zaradi dopinga

Albert Korir | Suspendirani Albert Korir bo vseeno lahko obdržal naslov zmagovalca newyorškega maratona iz leta 2021. | Foto Guliverimage

Suspendirani Albert Korir bo vseeno lahko obdržal naslov zmagovalca newyorškega maratona iz leta 2021.

Zmagovalec newyorškega maratona leta 2021 Albert Korir iz Kenije je prejel petletno prepoved tekmovanj, potem ko je priznal uporabo prepovedanih snovi, je poročala ameriška tiskovna agencija AP. Odločitev o izrečeni kazni so danes sporočili predstavniki Enote za integriteto v atletiki (AIU) s sedežem v Monaku.

Korir je bil pozitiven na v športu prepovedano snov. V njegovem telesu so našli presnovke nove generacije krvnega dopinga CERA. Gre za izboljšano različico zloglasnega sredstva eritropoetin EPO. Kenijski atlet je oddal pozitiven izid treh različnih vzorcev. Ti so bili odvzeti v Keniji oktobra lani med pripravami na maraton v New Yorku.

Enota za integriteto v atletiki je razveljavila vse tekmovalne dosežke kenijskega atleta od oktobra naprej, vključno s tretjim mestom v New Yorku novembra lani.

"Trije pozitivni testi predstavljajo jasen dokaz o tem, da je športnik večkrat uporabil prepovedano snov, kar je izrecno navedeno v opredelitvi oteževalnih okoliščin," je zapisano v današnji izjavi.

Prepoved bo 32-letnemu Korirju potekla januarja 2031. Prepoved so skrajšali za eno leto, ker je priznal uporabo dopinga, ne da bi zahteval zaslišanje, je zapisano v razsodbi.

Korir bo lahko obdržal naslov zmagovalca newyorškega maratona iz leta 2021. V letih 2019 in 2023 je na tem maratonu končal na drugem mestu, leta 2024 pa je bil tretji.

Korir je dvakrat zmagal tudi na maratonu v Ottawi v letih 2019 in 2025, leta 2017 je bil prvi na Dunaju. Kenijski tekač na dolge proge je leta 2019 zmagal tudi na maratonu v Houstonu.

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.