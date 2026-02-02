Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
2. 2. 2026,
17.10

doping Milano Cortina 2026 biatlon Rebecca Passler

Rebecca Passler

Italijanska biatlonka padla na dopinškem testu

STA

Rebecca Passler je pred olimpijskimi igrami padla na dopinškem testu.

Rebecca Passler je pred olimpijskimi igrami padla na dopinškem testu.

Foto: Guliverimage

Italijanska biatlonka Rebecca Passler ni opravila dopinškega testa pred začetkom zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026, so sporočili iz italijanske protidopinške agencije.

Štiriindvajsetletni Rebecci Passler so začasno prepovedali udeležbo na tekmovanjih, kar pomeni, da ne bo mogla tekmovati na domačih olimpijskih igrah, potem ko je njen vzorec pokazal prisotnost letrozola, prepovedane snovi, ki se uporablja za zdravljenje raka dojke. Gre tudi za sredstvo, ki se ga lahko uporablja v nedovoljene namene kot snov za preprečevanje stranskih učinkov anaboličnih steroidov.

Vzorec so ji odvzeli zunaj uradnega programa testiranja med igrami. Kot je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa, gre za prvi dopinški primer pred igrami v Italiji, ki se bodo uradno začele v petek.

Passler nastopa v svetovnem pokala v biatlonu, na svetovnem prvenstvu leta 2024 je nastopila v italijanski ženski štafeti.

Pozitiven test članice italijanske olimpijske odprave je zadrega tudi za državo gostiteljico, ki hiti z dokončanjem priprav na igre. Passler naj bi na OI tekmovala v biatlonu v Anterselvi, začenši v nedeljo z mešano štafeto. Na velikih tekmovanjih še ni osvojila medalje.

Njen stric, Johann Passler, je bil nosilec olimpijske kolajne v biatlonu. Na zimskih olimpijskih igrah leta 1988 v Calgaryju je osvojil bronasto odličje v moških posamičnih in štafetnih disciplinah.

