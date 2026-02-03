Slovenska protidopinška organizacija Sloado je na svoji spletni strani sporočila nov primer kršitve protidopinških pravil. Za deset mesecev je prepoved tekmovanj dobil atlet Aljaž Škrinjar.

Po glavni obravnavi pred disciplinsko komisijo in pritožbenim organom Sloada so ugotovili, "da je športnik kršil predpise proti dopingu iz 1. in 2. točke člena 7 pravilnika, zato mu je bila na podlagi člena 39.1 izrečena sankcija izločitve iz športa za obdobje desetih mesecev, razveljavitev rezultatov na tekmovanju in povrnitev stroškov v višini 1100 evrov", so zapisali pri Sloadu.

Atletu so vzorec odvzeli 4. julija 2025 na mladinskem državnem prvenstvu v Slovenj Gradcu, v njem pa odkrili sledi fenoterola. Ta je, kot pojasnjujejo pri Sloadu, v športu prepovedana snov in uvrščena na seznam prepovedanih snovi in postopkov Svetovne protidopinške agencije Wade v skupino S3, kamor spadajo beta-2 agonisti.

Disciplinska komisija Sloada je najprej izrekla sankcijo izločitve iz športa za obdobje treh mesecev, razveljavitev rezultata in povrnitev stroškov testiranja v višini 1100 evrov, po vloženi pritožbi Sloada pa je v pritožbenem postopku pritožbeni organ prepoved podaljšal na deset mesecev.