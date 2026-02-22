Dve nesreči na Voglu: huje poškodovana otroka odpeljali s helikopterjem

Blejski policisti so v soboto na Voglu obravnavali dve smučarski nesreči, v katerih sta se huje poškodovala otroka. Oba so s helikopterjem prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

O prvi nesreči so bili blejski policisti obveščeni v soboto, nekaj pred 15. uro. Po do zdaj zbranih informacijah je otrok smučal izven urejenega smučišča po strmem, zaraščenem pobočju, kjer se je zaradi strmine ustavil, snel smuči in pot nadaljeval peš. Med hojo mu je spodrsnilo, pri čemer je padel in se hudo poškodoval.

Kot so zapisali na PU Kranj, so mu na kraju prvo pomoč nudili reševalci na smučišču, nadzornik in policist smučar, na kraj nesreče pa so prišli tudi njegovi starši. Zaradi hudih telesnih poškodb je bil s helikopterjem letalske policijske enote odpeljan v Splošno bolnišnico Jesenice.

Druga nesreča se je zgodila kmalu zatem, nekaj pred 16. uro, ko se je otrok po padcu na smučišču huje poškodoval. Tako kot v prvem primeru, so tudi tukaj prvo pomoč nudili reševalci na smučišču, nadzornik in policist smučar. Na kraj nesreče so prišli tudi njegovi starši. Zaradi hudih telesnih poškodb so otroka s helikopterjem letalske policijske enote odpeljali v SB Jesenice.

Policisti v obeh primerih zbirajo obvestila o vseh okoliščinah nesreče in vodijo postopek, so sporočili s PU Kranj.

Policija svetuje



Policisti svetujejo vsem obiskovalcem smučišč, še posebej staršem otrok in organiziranim šolskim skupinam, naj pazijo na svoje otroke ali otroke, zaupane v smučarske tečaje. Vsi naj smučanje prilagodijo svojemu smučarskemu znanju, sposobnostim, izkušnjam, snežni podlagi, vremenskim razmeram in zasedenosti smučišča. Upoštevajo naj pravila, ki veljajo na smučiščih, in dosledno upoštevajo 10 FIS pravil. Na določenih smučiščih na Gorenjskem (Krvavec, Vogel, Kranjska Gora) v času šolskih počitnic za varnost skrbijo tudi policisti smučarji.