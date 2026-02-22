Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Nedelja,
22. 2. 2026,
13.29

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
PU Kranj Krvavec nesreča nesreča smučanje

Nedelja, 22. 2. 2026, 13.29

6 minut

Dve nesreči na Voglu: huje poškodovana otroka odpeljali s helikopterjem

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vogel | Na določenih smučiščih na Gorenjskem (Krvavec, Vogel, Kranjska Gora) v času šolskih počitnic za varnost skrbijo tudi policisti smučarji.   | Foto Urban Urbanc/Sportida

Na določenih smučiščih na Gorenjskem (Krvavec, Vogel, Kranjska Gora) v času šolskih počitnic za varnost skrbijo tudi policisti smučarji.  

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Blejski policisti so v soboto na Voglu obravnavali dve smučarski nesreči, v katerih sta se huje poškodovala otroka. Oba so s helikopterjem prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

O prvi nesreči so bili blejski policisti obveščeni v soboto, nekaj pred 15. uro. Po do zdaj zbranih informacijah je otrok smučal izven urejenega smučišča po strmem, zaraščenem pobočju, kjer se je zaradi strmine ustavil, snel smuči in pot nadaljeval peš. Med hojo mu je spodrsnilo, pri čemer je padel in se hudo poškodoval.

Kot so zapisali na PU Kranj, so mu na kraju prvo pomoč nudili reševalci na smučišču, nadzornik in policist smučar, na kraj nesreče pa so prišli tudi njegovi starši. Zaradi hudih telesnih poškodb je bil s helikopterjem letalske policijske enote odpeljan v Splošno bolnišnico Jesenice.

Druga nesreča se je zgodila kmalu zatem, nekaj pred 16. uro, ko se je otrok po padcu na smučišču huje poškodoval. Tako kot v prvem primeru, so tudi tukaj prvo pomoč nudili reševalci na smučišču, nadzornik in policist smučar. Na kraj nesreče so prišli tudi njegovi starši. Zaradi hudih telesnih poškodb so otroka s helikopterjem letalske policijske enote odpeljali v SB Jesenice. 

Policisti v obeh primerih zbirajo obvestila o vseh okoliščinah nesreče in vodijo postopek, so sporočili s PU Kranj. 

Policija svetuje

Policisti svetujejo vsem obiskovalcem smučišč, še posebej staršem otrok in organiziranim šolskim skupinam, naj pazijo na svoje otroke ali otroke, zaupane v smučarske tečaje. Vsi naj smučanje prilagodijo svojemu smučarskemu znanju, sposobnostim, izkušnjam, snežni podlagi, vremenskim razmeram in zasedenosti smučišča. Upoštevajo naj pravila, ki veljajo na smučiščih, in dosledno upoštevajo 10 FIS pravil. Na določenih smučiščih na Gorenjskem (Krvavec, Vogel, Kranjska Gora) v času šolskih počitnic za varnost skrbijo tudi policisti smučarji.   
 
Sierra Nevada, plaz, smučarji, ZDA
Novice Tragedija: plaz pod seboj pokopal skupino prijateljic in tri vodnike
PU Kranj Krvavec nesreča nesreča smučanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.