Kubanska obalna straža streljala na ameriški čoln in ubila štiri ljudi

Kubanska obalna straža je v obstreljevanju z osebami na hitrem čolnu, registriranem v ZDA, ubila štiri ljudi, šest pa jih je ranila, je danes sporočilo notranje ministrstvo v Havani. Kubanske oblasti sicer redno prestrezajo tovrstne čolne iz ZDA, pri čemer naj bi šlo za tihotapce mamil in migrante, poroča televizija CBS.

Kubansko ministrstvo je sporočilo, da ko se je obalna straža približala plovilu, registriranemu na Floridi, so začeli s čolna nanjo streljati, pri čemer je bil ranjen kapitan plovila obalne straže.

"V spopadu so umrli štirje napadalci, šest drugih pa je bilo ranjenih," je sporočilo ministrstvo in dodalo, da so ranjeni prejeli zdravniško oskrbo, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Identiteta oseb na krovu plovila in namen njihovega bivanja v tem območju nista znana, kubanska vlada pa je sporočila, da so sprožili preiskavo, poroča BBC.

Strelski incident se je zgodil v času povečanih napetosti med ZDA in Kubo, čeprav so ZDA danes nekoliko omilile embargo na izvoz venezuelske nafte na Kubo, ki so ga uvedle po zajetju predsednika Venezuele Nicolasa Madura v začetku leta.