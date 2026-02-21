Po obilnem sneženju, ki je včeraj zajelo severovzhodni del države in povzročilo nemalo težav, je pred nami obdobje nekoliko lepšega vremena. Današnje jutro je jasno in tako bo tudi v prihodnjih dneh. Kot napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso), se bo tudi otoplilo.

Vreme je včeraj marsikje povzročalo težave, najhuje je bilo na severovzhodu Slovenije, kjer je težak sneg poškodoval električno omrežje, več deset tisoč uporabnikov pa je še danes brez elektrike.

Padavine so po večini države že včeraj zvečer ponehale in po napovedih meteorologov Agencije za okolje (Arso) se bo suho vreme nadaljevalo.

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 10 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah nekaj megle. pic.twitter.com/wu1mOpGGgJ — ARSO vreme (@meteoSI) February 21, 2026

Nedelja bo oblačna, nekoliko več jasnine bo v zahodnih in južnih krajih. Zjutraj bo hladno, od -5 do 0, ob morju nekaj stopinj nad ničlo. Najvišje dnevne od 5 do 10, na Primorskem se bo ogrelo do okoli 12 stopinj Celzija.

V nov teden bomo zakorakali v lepem vremenu. Na Arsu napovedujejo, da bosta ponedeljek in torek jasna, prav tako se bo otoplilo.